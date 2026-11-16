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Vladimir Božović, generalni konzul Srbije u Njujorku koji je godinama obavljao visoke državne funkcije najpre kao saradnik Aleksandra Vučića, a potom kao ambasador i diplomata, sada je pozdravio "novi RTS" i "oslobođenu Srbiju"!

U srpskoj politici nije neobično da pojedini funkcioneri promene uverenja, stranke ili političke saveznike, ali je neobično kada čovek, koji je duže od decenije obavljao značajne funkcije u državnom sistemu, tek posle izbornog poraza dotadašnje vlasti otkrije da je Srbija u međuvremenu postala slobodna!

A upravo takav utisak ostavio je Vladimir Božović, generalni konzul Srbije u Njujorku, izjavom datom dopisniku Radio-televizije Srbije u Čikagu.

- Pozdrav za novi RTS, novo lice Srbije, slobodne, demokratske, oslobođene Srbije i sada ga gledam više nego ranije - poručio je Božović.

Ova izjava, data nakon parlamentarnih izbora na kojima je Srpska napredna stranka 25. oktobra izgubila vlast, privukla je pažnju ne toliko zbog pohvala javnom servisu koliko zbog biografije čoveka koji je te pohvale izgovorio! Jer, ako je Srbija tek sada "oslobođena", onda bi bilo zanimljivo da Božović objasni od čega je bila zarobljena u vreme kada je on bio jedan od visokih državnih funkcionera!

Na društvenim mrežama je usledila lavina komentara sa istom konstatacijom: Božović je pokušao da preleti u redove novih pobednika, ali očigledno nije uspeo u tome!

- Vladimir Božović, član glavnog odbora SNS-a, konzul Srbije u SAD i njegov pokušaj da preleti. Poznat po tome da se savija kako vetar duva, krenuo je odmah da se savija prema slobodnoj Srbiji! Vladimiru Božoviću, slobodna Srbija tebe ne želi i takve kao što si ti. Ti si sramota Srbije - poručeno je na profilu "NS zborovi" na Instagramu!

Vladimir Božović je rođen 1970. godine u Nikšiću, odakle je došao u Beograd na školovanje. Tokom godina je stekao značajan imetak koji se stalno uvećavao. Bio je šef Pravnog saveta SPO i advokat porodica poginulih u pokušaju atentata na Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali 1999. gde je među žrtvama bio i Veselin Bošković, rošeni brat Danice Drašković.

Upravo je SPO 2004. godine delegirao Božovića na funkciju generalnog inspektora Resora javne bezbednosti u MUP, gde je ministar tad bio Dragan Jočić iz DSS-a s kojim je bio u stalnom sukobu.

Dragan Jočić Foto: Dado Đilas

Pojavile su se optužbe da Božović unutar Inspektorata stvara paralelnu obaveštajnu strukturu i navodno prisluškuje visoke oficire policije i politicke neistomišljenike, a sukob je okončan u maju 2007. kad je Vlada Srbije ukinula Generalni inspektorat.