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Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović održao je danas svoju poslednju konferenciju za novinare u Narodnoj skupštini Srbije, dan uoči konstituisanja novog parlamentarnog saziva.

Lazović je ovaj nastup opisao kao "oproštajni", najavljujući da će njegova stranka ubuduće delovati van parlamenta, siguran da su zeleno-leve politike neophodne Srbiji, ali je i spreman da u slučaju potrebe pruži podršku i pomoć Studentskoj listi u parlamentarnom radu.

 On je na ko ocenio da je pobedom Studentske liste "došlo novo doba rada u parlamentu".

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 - S velikim nestrpljenjem očekujemo sutrašnju konstitutivnu sednicu parlamenta i bićemo podrška Studentskoj listi u promenama koje svi zajedno očekujemo", kazao je Lazović na konferenciji za novinare, na kojoj je sumirao rezultate rada poslanika ZLF u prethodnom sazivu Skupštine Srbije.

Prema njegovim rečima, poslanici ZLF su u prethodnom sazivu bili "najaktivniji predstavnici opozicije". Lazović je dodao da je po informacijama kojima raspolažu, i kopredsednica ZLF Biljana Đorđević "bila na merama tajnog nadzora" Bezbednosno-informativne agencije (BIA)

 - Zalagaćemo se za demontiranje partijsko-špijunskog aparata Srpske napredne stranke. BIA mora biti rasformirana ali je važno i da se objave imena kontakata i saradnika službe iz medija, organizacija civilnog društva i političkih partija. Svi koji su kršili zakone moraju odgovorati, od (direktora BIA Vladimira) Orlića do onih koji su to sprovodili - kazao je Lazović.

(Tanjug)

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