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Ključno pitanje koje već danima deli javnost jeste da li će naprednjaci u novom sazivu dobiti mesto potpredsednika parlamenta i rukovođenje pojedinim skupštinskim odborima, nakon što je poslanik Studentske liste Aleksandar Baucal poručio da SNS to ne zaslužuje jer nije demokratska opcija.

Dok vrh naprednjaka na čelu sa Anom Brnabić ovakve najave vidi kao uvođenje "revolucionarnog terora" i dvostrukih standarda, o budućim odnosima u skupštinskim klupama i stanju u pravosuđu u jutarnjem programu Kurir televizije oštro su polemisali član Srpske napredne stranke Adam Šukalo i narodni poslanik u tehničkom mandatu dr Borislav Antonijević.

Komentarišući stavove Aleksandra Baucala, Adam Šukalo nije krio iznenađenje ovakvim istupima, poručivši da niko nema pravo da preispituje izbornu volju građana.

- Poprilično sam šokiran izjavom gospodina Aleksandra Baucala, koji je univerzitetski profesor i narodni poslanik u novom sazivu. Budući da je profesor, odmah ću mu održati jednu lekciju: niste vi, gospodine Baucal, ti koji ćete utvrđivati šta je volja naroda. Volja naroda je bila da Srpskoj naprednoj stranci i listi 'Ujedinjena Srbija' dodeli 103 mandata.

On je dodao da ovakva retorika uoči samog formiranja parlamenta predstavlja direktan udar na ustavne i demokratske principe.

- Iako se poziva na demokratiju, demokratska prava i ustavno uređenje Srbije, on ovakvim izjavama, uoči sutrašnje konstitutivne sednice Narodne skupštine, već najavljuje kršenje tih principa. Kvalifikujući Srpsku naprednu stranku ne kao demokratsku stranku, već kao kriminalnu organizaciju, što je bio kontekst njegove izjave, on pokazuje kakav će stav zastupati i na samoj sednici.

Govoreći o raspodeli rukovodećih funkcija u parlamentu, Šukalo je izneo lični stav da bi voleo da SNS ostane bez potpredsedničkog mesta, ironično predlažući ko bi mogao da ga popuni.

- Lično bih, kao član Srpske napredne stranke, voleo da skupštinska većina ne izabere nikoga iz redova SNS-a za potpredsednika Skupštine. Tokom same sednice utvrdiće se tačan broj potpredsedničkih mesta, a SNS svakako ima pravo da predloži kandidate i za predsednika i za potpredsednika. Bilo bi vrlo zanimljivo, i radovao bih se scenariju u kojem bi većina za potpredsednika izabrala, recimo, Šaipa Kamberija iz albanske koalicije ili Sulejmana Ugljanina. To bi bilo u potpunom skladu sa vrednostima i politikom koju zastupaju i najavljuju.

Podsećajući na proceduru verifikacije mandata, funkcioner naprednjaka oštro je doveo u pitanje kredibilitet onih koji osporavaju opozicioni status njegove stranke.

- Gospodine Baucal, sutra je na redu verifikacija mandata. Mandate Srpskoj naprednoj stranci niste verifikovali vi na nekom plenumu, već je to učinio narod na izborima. Kada se upuštate u ovakve ocene, postaje jasno o kakvoj je garnituri ljudi reč - o onima bez ličnog i profesionalnog integriteta, koji ne poznaju dovoljno ustavno-pravno uređenje i način konstituisanja parlamenta. Ne možete vi određivati ko ima podršku naroda i ko danas predstavlja opoziciju u Srbiji. To je Srpska napredna stranka, i prema toj činjenici niko ne može da se odnosi proizvoljno.

Adam Šukalo, član Srpske napredne stranke Foto: Kurir Televizija

Na kraju ovog dela izlaganja, upozorio je da bi nova većina mogla da odstupi od ustaljenih pravila i prilikom formiranja radnih tela parlamenta.

- Nakon konstituisanja sledi i izbor skupštinskih odbora, gde takav pristup takođe neće biti moguć. Ipak, s obzirom na dešavanja u poslednje tri nedelje od izbora, moguće je da će nova većina pokušati da uvede drugačiju praksu, a ko zna - možda posegnu i za promenom Ustava.

"Ta stranka se ponašala kao kriminalna organizacija"

Sa druge strane, dr Borislav Antonijević smatra da se srpska politička scena previše oslanja na spoljne faktore i da građani konačno moraju sami da preuzmu odgovornost za sopstvenu državu.

- Jedna stvar je sigurna, nama u Srbiji nikada nije dosadno. Ipak, smatram da je to posledica prevelikih uticaja sa strane. Onog trenutka kada se okrenemo sebi i preuzmemo stvari u svoje ruke, postaćemo gospodari svoje sudbine, ali i jedini odgovorni za sve što se kod nas dešava. Najlakše je poslušati nekog drugog, a zatim, kada stvari ne ispadnu dobro, krivicu prebacivati na njega, kao da sami u tome nismo učestvovali.

Osvrćući se konkretno na istup Aleksandra Baucala, Antonijević je pojasnio prirodu Studentske liste i naglasio da je reč o pojedinačnom mišljenju.

- Kada je reč o izjavi gospodina Baucala, treba imati u vidu da Studentska lista nije klasična politička organizacija, već udruženje građana. Oni se u skladu sa tim i ponašaju, pa svako od njih ima pravo da iznosi sopstveno mišljenje. Nisam primetio da je gospodin Baucal u svom obraćanju naveo da je to zvaničan stav Studentske liste. Poštujem to kao njegov lični stav, jer svako ima pravo na svoje mišljenje.

Ipak, ispravio je Baucalovu tvrdnju da u prethodnom sazivu parlamenta opozicija nije imala svog predstavnika na mestu potpredsednika.

- Što se tiče tvrdnje da opozicija u prethodnom sazivu Skupštine nije imala svog predstavnika u rukovodstvu, to nije tačno. Potpredsednik Skupštine bio je profesor Jovan Janjić iz grupe građana 'Mi – glas iz naroda', sa kojom smo izašli na izbore. Verujem da gospodin Baucal taj podatak jednostavno nije ispratio, ali to je u suštini i nebitno. Moramo da prestanemo da budemo društvo u kojem čitava država zavisi od toga ko je na vlasti, a ko u opoziciji.

Govoreći o teškim kvalifikacijama na račun SNS-a, Antonijević je ocenio da one proizilaze iz postupaka dela članstva te stranke, ali da konačnu reč moraju dati nadležni organi.

- Ma koliko neke ocene delovale oštro i neprihvatljivo na prvo slušanje, činjenica je da postoji utisak kako je ponašanje dela pripadnika Srpske napredne stranke zaista bilo nezakonito i neprihvatljivo. Otuda i potiče njegova kvalifikacija da se ta stranka ponašala kao kriminalna organizacija. Ipak, smatram da je na nadležnim institucijama da to utvrde.

Zaključujući ovaj osvrt, pozvao je na spuštanje tenzija i okretanje ka izgradnji istinske pravne države.

- Trebalo bi da prestanemo sa upotrebom teških reči, jer to kod građana stvara paniku i konfuziju, pa ljudi više ne mogu da razluče šta je istina, a šta laž. Hajde da konačno sprovedemo u delo ono o čemu godinama govorimo, da u Srbiji zaživi pravna država, da vladavina prava i nacionalni interes budu na prvom mestu, i da svi zajedno krenemo ka boljim vremenima. Uveren sam da je gospodin Baucal u ovom slučaju izneo isključivo svoj lični stav.

Na opaske funkcionera SNS-a da je u parlament ušao "revolucionarni teror", Antonijević je uzvratio kritikom na račun onih koji su više od decenije držali sve poluge vlasti.

- Neverovatno je to što danas reč traže ljudi koji su 13 godina bili deo vladajuće strukture. Ako za tih 13 godina nisu pokazali šta umeju i ako građanima Srbije do sada nije postao jasan njihov stav, zaista mi je upečatljivo kada u predizbornim kampanjama neko od lidera tih bivših struktura najavljuje ozbiljne promene i poručuje: 'Mi ćemo sada nešto da osudimo.' Postavlja se pitanje, zašto to niste osuđivali dok ste u rukama imali sve mehanizme vlasti?

On je ocenio da su pravosudne institucije godinama bile paralisane strahom i čekanjem odobrenja iz vrha države.

- Sve ovo što se trenutno dešava u Srbiji sprovode postojeće pravosudne strukture koje nisu menjane. Stiče se utisak da one ranije nisu smele da rade svoj posao - pre bih rekao da nisu smele, nego da nisu htele. Ništa nije moglo da bude sprovedeno, niti je iko mogao da bude procesuiran bez odobrenja iz vrha političkog establišmenta, što je potpuno neprihvatljivo. Upravo je to ono što većina nas očekuje od nove vlasti: da vladavina prava bude na prvom mestu.

Izrazio je nadu da će predstojeći period doneti suštinsko oslobađanje sudova i tužilaštva od bilo kakvog političkog pritiska.

- Iskreno se nadam da dolazi vreme u kojem će se osloboditi institucije koje u svakoj državi moraju biti nezavisne, a na prvom mestu pravosuđe. Ono ne sme da trpi politički uticaj ni sa jedne strane. Takvo zalaganje za nezavisno pravosuđe i funkcionalne institucije imali smo prilike da čujemo i kao deo programa Studentske liste.

Direktno prozivajući bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Antonijević je naveo da je on svojim javnim istupima izlazio iz ustavnih okvira.

- Pravosuđe i tužilaštvo do sada nisu bili ni blizu nezavisnosti. Svedočili smo situacijama u kojima je bivši predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, javno na televiziji izjavljivao kako je on 'naložio pravosuđu' da počne da radi. Ko ste vi da dajete naloge pravosuđu? To uopšte ne spada u predsedničke ingerencije. Predsednik ima svoja strogo definisana ustavna ovlašćenja, iz kojih je on odavno izašao, kršeći Ustav po brojnim tačkama, a javno istupanje sa tvrdnjom da je 'naložio pravosuđu' najbolji je primer toga.

"Dajte konkretan primer za te navode!"

U polemiku se potom uključio Adam Šukalo, osporavajući Antonijevićeve tvrdnje o direktnom mešanju bivšeg predsednika u rad pravosuđa i tražeći konkretan dokaz za takve navode.

- Ma nije se to desilo. Hajde, dajte mi jedan konkretan primer kada se to dogodilo, kad već govorimo o tome. Dajte jedan konkretan primer, nemojte sada da pričate uopšteno - zvučite kao Studentska lista - dobacio je Šukalo.

Ipak, Antonijević je ignorisao Šukalovo dobacivanje i nastavio svoje izlaganje u istom tonu:

-Isto kao što smo u vreme pandemije kovida imali priliku da čujemo predsednika države kako javno kaže, citiram: 'Nemamo pravo da uništimo veći broj života nego što je prvobitnim planom bilo planirano.' Kada to čujete, prosto zastanete i zapitate se da li je izgovorio nešto potpuno nepovezano, da li je zaista rekao ono što misli, ili je izrekao nešto što se može protumačiti na sasvim drugačiji način - istakao je Antonijević.

05:46 KLJUČA PRED SUTRAŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE! Žestok okršaj Šukala i Antonijevića: "Nismo imali institucije, predsednik se ponašao kao da je država njegova" Izvor: Kurir televizija

Ponovio je da šef države mora striktno da poštuje podelu vlasti i da Srbija tek treba da izgradi prave, nezavisne institucije.

- Predsednik države mora da se ponaša isključivo u okviru ovlašćenja koja mu je dodelio Ustav Republike Srbije, a ne da glumi vrhovnog vođu i da smatra kako je država njegovo privatno vlasništvo. Zna se koja institucija obavlja koji posao, ko tim institucijama rukovodi, na šta sme da se utiče, a šta mora ostati izvan bilo kakvog uticaja. Mi, pre svega, nismo ni imali prave institucije, jer pod institucijom podrazumevam sistem koji apsolutno funkcioniše onako kako bi trebalo da radi - ocenio je Antonijević.

"Je l' ovo debata ili monolog?!"

Vidno iznerviran dužinom Antonijevićevog izlaganja i iznetim optužbama, Šukalo je najpre uputio zamerku zbog neravnopravne raspodele vremena u debati.

- Je li ovo debata i dijalog ili imamo monolog? Molim vas, gospodin Antonijević želi da priča sam. Ja sam prošli put dobio minut za odgovor, dok njega sada puštate da govori pet minuta, a imao sam repliku na ono što je izneo - započeo je Šukalo i nastavio:

- Razumem da gospodin Antonijević dolazi iz političke grupacije koja je trenutno, blago rečeno, u potpunom haosu i da su mu se pobrkale brojne stvari o tome ko je šta govorio, jer oni u ovom trenutku ne znaju ni ko im je predsednik, ni kakva su politička organizacija, ni kako će dalje nastupati. S te strane ga razumem. Međutim, ne razumem da kao ozbiljan čovek iznosi ovakve diskvalifikacije i parole preuzete sa opskurnih Jutjub kanala, gde je moguće izgovoriti neistinu bez ikakvog odgovora.

Iznoseći svoje viđenje stanja u sudstvu, funkcioner SNS-a je za to okrivio reformu sprovedenu nakon referenduma i uticaj iz inostranstva.

- Hajde da o ovoj temi razgovaramo ozbiljno. Da li pravosuđe treba da bude nezavisno? Da, treba. Da li je ono danas nezavisno u Srbiji? Nažalost, nije - i obrazložiću zašto. To je, nažalost, i greška Srpske napredne stranke, koja je dozvolila reformu pravosuđa nakon sprovedenog referenduma. Od tog trenutka u Srbiji imamo oteto pravosuđe, kojim preko Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva upravlja strani, međunarodni politički faktor - dodao je Šukalo.

Kao dokaz za svoje tvrdnje naveo je odsustvo sudskih procesa protiv učesnika dvogodišnjih blokada i učešće pojedinih delilaca pravde u uličnim protestima.

- Kontrolišući pojedine sudije i tužioce, taj faktor je u protekle dve godine ciljano usmeravao postupke kako bi izazivao nemir među građanima na ulici, dok istovremeno nisu procesuirani oni koji su dve godine blokirali institucije, ulice i auto-puteve, kao ni pojedini pripadnici Studentske liste ili njeni podržavaoci koji su činili brojna krivična dela. Niko u tom dvogodišnjem periodu nije bio procesuiran, što se jasno vidi kroz čitav niz postupaka, ne samo nakon 25. oktobra ove godine, već u kontinuitetu. To očigledno nije bilo dobro za SNS, ali što je još važnije - nije dobro za državu Srbiju. S druge strane, Studentska lista sa tim neće imati nikakav problem, jer će joj takvo strano mentorstvo nad pravosuđem to tolerisati.

Odgovarajući na pitanje o tome kako će funkcionisati nova vlast i kakva je dalja sudbina SNS-a, Antonijević se vratio na pad nadstrešnice u Novom Sadu kao ključni trenutak koji je pokrenuo građansko nezadovoljstvo.

- Napravio bih samo jednu malu digresiju. Sve ovo što se u Srbiji dešava počelo je nakon tragedije sa padom nadstrešnice, kada se od institucija zahtevalo da reaguju onako kako bi trebalo, a one to nisu učinile. Dve godine slušamo kako ljude koji svoje nezadovoljstvo izražavaju izlaskom na ulicu etiketiraju kao 'blokadere'. Zašto ih ne posmatramo kao građane nezadovoljne neradom institucija u situaciji gde je zbog korupcije, neispravnog postupanja i nestručnih radova na adaptaciji pala nadstrešnica? Bivši predsednik je tada prvo izjavio kako je sve renovirano osim same nadstrešnice, da bi se potom utvrdilo da je i ona bila obuhvaćena radovima - nije pala zato što nije renovirana, već zato što je renovirana nestručno.

Dr Borislav Antonijević, narodni poslanik u tehničkom mandatu Foto: Kurir Televizija

Podsetio je da su građani na ulicama tražili isključivo pravdu i odgovornost za sve žrtve te nesreće.

- Jedino što se od institucija tražilo jeste da reaguju i utvrde ko je odgovoran za 16 izgubljenih života, plus jedan - jer ne znam zašto svi uvek zaboravljaju taj još jedan nerođeni život u utrobi majke. Upravo je to izostalo reagovanje institucija pokrenulo sve ove događaje, pa se danas s pravom pitamo zašto nadležni nisu na vreme postupili - poručio je Antonijević.

Vraćajući se na temu rada novog parlamenta i tužilaštva, odbacio je optužbe da Studentska lista vrši bilo kakav pritisak na pravosudne organe.

- Da se sada vratim na vaše pitanje o tome kako će izgledati rad u Skupštini. Ne razumem zašto se unapred toliko toga pretpostavlja i imputira. Pitate ko sada vrši pritisak na tužilaštvo - ne znam, ali sam siguran da ga ne vrši Studentska lista, niti bilo ko izvan političkog života Srbije, naprosto zato što za to nemaju mehanizme. Uopšte ne smatram da trenutno postoji pritisak na pravosudne institucije i tužilaštvo, već verujem da su oni konačno počeli da rade svoj posao u skladu sa zakonom i pravilima službe.

Na samom kraju razgovora, izrazio je optimizam da će Skupština Srbije konačno postati mesto suštinskog odlučivanja u interesu svih građana.

- Šta će se dešavati u parlamentu i kako će se Studentska lista ponašati, videćemo već od sutra. Iskreno se nadam drugačijem pristupu i tome da će Skupština konačno biti doživljena onako kako zaslužuje, kao najviša institucija u kojoj izabrani predstavnici građana odlučuju o budućnosti države i naroda. Jedino mi je žao što na samoj Studentskoj listi nema više poljoprivrednika i ljudi iz drugih privrednih grana, ali ne sumnjam da će i oni biti uključeni u rad - rekao je Antonijević.

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