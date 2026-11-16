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Iz Srpske stranke Zavetnici saopštili su danas da se nadaju kako će Više javno tužilaštvo u Novom Sadu postupiti po krivičnoj prijavi koju su podneli protiv Dinka Gruhonjića i Ane Lalić Hegediš.

Saopštenje Srpske stranke Zavetnici prenosimo bez izmena:

- Pre više od dve i po godine podneli smo krivičnu prijavu protiv Dinka Gruhonjića i Ane Lalić Hegediš zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.

Više javno tužilaštvo u Beogradu već sutradan je ustupilo predmet na dalje postupanje Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Međutim, o tome nismo obavešteni ni od jednog ni od drugog tužilaštva.

Nadamo se da će se neko u "oslobođenom" Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu konačno setiti da postupi i po našoj krivičnoj prijavi. Ili bar da nas, posle više od dve i po godine, zvanično obavesti šta je sa predmetom i šta je do sada preduzeto.

Jer, koliko god da je tužilaštvo naprasno opterećeno poslom, teško je pronaći opravdanje za to da podnosioci krivične prijave godinama ne mogu da dobiju ni elementarnu informaciju o njenoj sudbini.

Izgleda da brzina postupanja pravosudnih organa ipak zavisi od toga ko je predmet postupanja, a ne isključivo od prirode i težine prijavljenog dela.