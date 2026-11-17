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Studentska lista planira progresivno oporezivanje dohotka, ukidanje godišnjeg poreza i veći neoporezivi deo zarade, sa više razreda po mesečnoj plati.

Porez na imovinu obračunavao bi se zbirno za sve nekretnine, pa bi vlasnici više stanova plaćali više, a gradovi bi mogli da uvedu namet za prazne stanove.

"Studenti u blokadi" objavili su plan i program Studentske liste za oporavak srpske privrede i finansije u kom je fokus na promeni oporezivanja, očuvanju radnih mesta i stabilnosti dinara. Detaljan plan objavili su na svom sajtu, a najavljeni plan poreske reforme podigao je pravu buru na društvenim mrežama.

Kako se navodi u planu Studentske liste, što se tiče poreza, plan je uvođenje progresivnog oporezivanja dohotka uz ukidanje godišnjeg poreza. Uvelo bi se više razreda koji bi se primenjivali na mesečnu zaradu zaposlenog, na samom izvoru - plastično objašnjeno, cilj je kako se navodi u planu da oni koji manje zarađuju plate manji porez, a da veći porez plaćaju bogatiji sa višim prihodima.

Koji je plan Studentske liste za poresku reformu?

"Najsiromašniji u Srbiji plaćaju nesrazmerno visoke dažbine državi zbog akcizne robe, kod koje se visina nameta meri prema količini, a ne prema primanjima građana. Umesto da snižavamo akcize, što bi navike stanovništva promenilo nagore, planiramo da izmenimo poresku politiku, tako da se rad oporezuje manje, a velika imovina više.

Uvodi se više razreda za progresivno oporezivanje dohotka, godišnji porez se ukida i razredi se primenjuju na mesečnu zaradu, na izvoru. Neoporezivi deo zarade se diže sa 23% na 35% prosečne zarade, što će dodatno pomoći progresivnosti poreza, odnosno da oni koji imaju manje plaćaju manje, a oni koji imaju više plaćaju više", navodi se u pasusu za poreze.

Šta će biti sa porezom na imovinu?

"Porez na imovinu će se računati progresivno, ne promenom stopa, već računanjem svih nekretnina zbirno. Neko ko poseduje više stanova plaćaće veći porez nego do sada, a gradovi će moći da uvedu dodatni namet za stanove koji stoje prazni duže od dvanaest meseci.

Prihod od tog poreza i dalje ostaje opštinama. Pošto se nekretnine jednog obveznika mogu nalaziti u više opština, zbirni obračun vodiće Poreska uprava, a kako se prihod potom deli među opštinama, urediće zakon, tako da nijedna ne ostane bez dosadašnjeg prihoda.

Uvećaće se stope poreza na velika nasledstva, ali supružnik, porodični dom i visok neoporezivi iznos po nasledniku ostaju izvan poreza, pa on pogađa samo zaista velika nasledstva. Cilj nije prihod za budžet, već otežavanje utaje jer prijavljeno i oporezovano nasledstvo postaje dokaz porekla imovine koji kasnije niko ne može da ospori, a imovina koja godinama nije prijavljivana izlazi na videlo u trenutku nasleđivanja", dodaje se u planu za poresku reformu.

Kako se aktuelni poreski sistem razlikuje u odnosu na progresivno oporezivanje?

U Srbiji je trenutno aktuelan sistem proporcionalnog oporezivanja koji je fokusiran na oporezivanje potrošnje, dohotka i imovine. Glavna razlika je u tome što se u Srbiji sada plaća ista poreska stopa bez obzira na visinu zarade zaposlenog, dok kod progresivnog oporezivanja stopa raste ukoliko su prihodi veći.

U većini zemalja Evropske unije se prihodi zaposlenih dele u platne razrede. Na niže prihove se plaća mali porez, ili se čak i ne plaća, dok neke firme zbog visokih zarada plaćaju porez veći i od 40 odsto.