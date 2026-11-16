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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je žaljenje zbog izvođenja srpske pesme „Sa Kosova zora sviće“ na koncertu organizovanom uoči Foruma EU o proširenju u Briselu i odgovornost za izbor numere pripisala muzičarima, prenosi Koha.

Kos je izjavila da ta pesma ni na koji način ne predstavlja stavove Evropske komisije.

„Izražavam žaljenje zbog izbora pesme od strane muzičara. Ova pesma ni na koji način ne predstavlja stavove Evropske komisije“, rekla je Kos, dodajući da su „svesni žrtava koje su ljudi na tom području podneli u prošlosti“, prenela je Koha.

Ukazala je na potrebu za pomirenjem, ali na važnost da se prošlost ne zaboravi.

„Ne tražimo da se zaborave razlike, već gradimo Evropu u kojoj razlike neće biti razlog za ometanje budućnosti“, rekla je Kos.

Na primedbu zbog toga što po drugi put zaredom niko sa Kosova nije pozvan na tako veliki događaj kao što je Forum o proširenju, Kos je odgovorila da ta konstatacija nije tačna i navela da je kao učesnica pozvana Donika Emini iz civilnog društva.

Kurir.rs/Kosovo online

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