- Ja čitam poslovnik ovde, Ana me podučava. Ja mislim da koliko, 20 godina? 20 godina kada sam poslednji put bio poslanik. Od tada nikakvih dodira sa Poslovnikom nisam imao, pa sad učim šta su prava, šta su obaveze. Ali ono što je za ljude važno: imam dobrog učitelja. Ali ono što su za nas važne stvari: mi ćemo da se ponašamo pristojno, dostojanstveno, kao ponosni, ozbiljni i odgovorni ljudi, i čuvaćemo stabilnost države. A ovo, savladaću još malo pa nikad... ali dobro. Ti, Milenko, i ti ćete da sedite tu negde u blizini, pa da ne pomognemo, poručio je Vučić.