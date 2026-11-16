"JA ČITAM POSLOVNIK, ANA ME PODUČAVA" Vučić se sprema za sutrašnji prvi dan u Skupštini posle 20 godina: Savladaću, još malo pa nikad! (VIDEO)
- Teku pripreme! Ana me podučava kako da koristim Poslovnik o radu Narodne skupštine. Posle 20 godina ponovo sam poslanik, pa valja obnoviti gradivo. P.S. Imam dobrog učitelja, a uz dobrog učitelja, sve se lakše savlada!
- Vidimo se sutra!, poručio je lider srpske opozicije Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg prvog dana u Skupštini Srbije.
- Ja čitam poslovnik ovde, Ana me podučava. Ja mislim da koliko, 20 godina? 20 godina kada sam poslednji put bio poslanik. Od tada nikakvih dodira sa Poslovnikom nisam imao, pa sad učim šta su prava, šta su obaveze. Ali ono što je za ljude važno: imam dobrog učitelja. Ali ono što su za nas važne stvari: mi ćemo da se ponašamo pristojno, dostojanstveno, kao ponosni, ozbiljni i odgovorni ljudi, i čuvaćemo stabilnost države. A ovo, savladaću još malo pa nikad... ali dobro. Ti, Milenko, i ti ćete da sedite tu negde u blizini, pa da ne pomognemo, poručio je Vučić.
"Ljudi treba da znaju, pravi je štreber"
- Ljudi treba da znaju: pravi je štreber. Najviše na svetu voli da uči. I svaki dan uči nešto novo. Pratite nas sutra u Narodnoj skupštini Republike Srbije, biće zanimljivo, otkrila je dosadašnja predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
Vučić je prethodno čestitao slavu svima koji danas slave.
- Danas je Đurđic, i srećna slava svima koji slave, rekao je on a snimak na Instagramu završio porukom: Srbija pobeđuje.
Kurir.rs