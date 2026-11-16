Politika
PATRIK DRID OSTAJE DEKAN DIF-a U NOVOM SADU: Danas mu nije izglasano nepoverenje
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Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid na današnjoj vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća u Novom Sadu nije razrešen sa mesta dekana.
Profesori nisu izglasali nepoverenje Dridu i ovu odluku su odložili za sledeću redovnu sednicu.
Podsećamo, Patrik Drid je priveden jutros pod obrazloženjem koje se odnosi na izdavanje sala za fizičko koje koristi ovaj fakultet.
Zbog ovakvog postupanja i privođenja, profesor Drid najavio je da će stupiti u štrajk glađu.
(Kurir.rs/Informer)
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