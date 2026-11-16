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Forum o proširenju EU otvoren je danas u Briselu govorom Ursule fon der Lajen, a popodne bi učesnicima foruma, trebalo da se obrati profesor Aleksandar Baucal sa Studentske liste. Njegovo obraćanje predviđeno je za 16 časova.

Na forumu, pored Baucala učestvuju i Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević i Ana Dimitrijević.

Predstavnici Studentske liste sastali su se sa Martom Kos i 2. novembra u Briselu, kada su razgovarali o unutrašnjoj politici Srbije i mogućnostima povratka zemlje na put demokratskog razvoja. Kako je danas saopšteno, tom sastanku su prisustvovali Dejan Šoškić, Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević i Ana Dimitrijević.

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Ovogodišnji Evropski forum o proširenju održava se pod sloganom "Šira Evropa - snažnija Evropa", u trenutku kada je proširenje ponovo visoko na političkoj agendi Evropske unije. Među učesnicima su i Marta Kos, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta i predsednik Finske Aleksander Stub.

Forum u Brisleu već od sinoć je u žarištu svih vesti u regionu, zbog uvodnog dela, odnosno muzičkog programa u okviru kojeg je izvedena srpska kompozicija "Oj Kosovo, Kosovo".

Melodiju čuvene pesme izveo je Kapobend iz Slovenije, nakon čega su usledile poruke politilara iz Prištine i Tirane.

Tim povodom oglasila se i Marta Kos.

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