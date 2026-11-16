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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali potvrdio je danas da je u petak podneo ostavku na mesto odbornika Skupštine grada Beograda.

Mali je rekao da je to uradio odmah nakon dobijanja rešenja Agencije za borbu protiv korupcije.

- I kao ministar finansija u tehničkom mandatu, a i nakon formiranja nove Vlade kada budemo u opoziciji, nastavićemo borbu za bolju Srbiju - poručio je Mali.

Kurir/Tanjug

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