Siniša Mali podneo ostavku na mesto odbornika Skupštine Beograda nakon rešenja Agencije za borbu protiv korupcije.
Politika
SINIŠA MALI PODNEO OSTAVKU NA MESTO ODBORNIKA U SKUPŠTINI BEOGRADA "Nastavićemo borbu za bolju Srbiju"
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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali potvrdio je danas da je u petak podneo ostavku na mesto odbornika Skupštine grada Beograda.
Mali je rekao da je to uradio odmah nakon dobijanja rešenja Agencije za borbu protiv korupcije.
- I kao ministar finansija u tehničkom mandatu, a i nakon formiranja nove Vlade kada budemo u opoziciji, nastavićemo borbu za bolju Srbiju - poručio je Mali.
Kurir/Tanjug
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