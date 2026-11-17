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Najava predstavnika Studentske liste da bi dolazak nove vlasti značio prekid trgovine oružjem s Izraelom, ali i zaustavljanje zajedničkog projekta proizvodnje dronova u Srbiji u praksi bi predstavljali ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Beograda prema jednoj od najvažnijih država na Bliskom istoku.

U javnosti je ovaj potez buduće vlasti, sadržan i u programu Studentske liste, izazvao burne reakcije, jer prevazilazi pitanja trgovine naoružanjem i ekonomije i duboko zalazi na teren šireg bezbednosnog i međunarodnog značaja.

Sagovornici Kurira posebno upozoravaju da bi prekid ili minimiziranje srpsko-izraelskih odnosa direktno uticalo na naše odnose sa SAD, ali i na međunarodnu poziciju Srbije, imajući u vidu globalni uticaj ove bliskoistočne zemlje.

Vrh ledenog brega

U programu Studentske liste, u delu koji se odnosi na reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, izričito je predviđeno zaustavljanje trgovine oružjem sa Izraelom, o čemu je govorio predsedstavnik Studentske liste Filip Ubović koji je precizirao da saradnja na proizvodnji dronova mora biti obustavljena.

Filip Ubović Foto: Video plus printscreen

- U našem programu piše da ćemo zaustaviti isporuku oružja u Izrael. Mi kao pokret osuđujemo sve invazije na tuđe teritorije, naročito invaziju Izraela na Palestinu. Vučić je bio prilično blizak sa Izraelcima, oni su izgradili i fabriku dronova, što mislim da je nečuveno i ljudi u Srbiji generalno ne podržavaju to, nebitno na kom su delu političkog spektra. Slažemo se da je to nešto što se mora zaustaviti - izjavio je Ubović.

Na ovu najavu oštro je reagovao bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je, kritikujući i druge najavljene promene u ovom sektoru, upozorio da se radi na tome da se "rasturi država Srbija, da se rasturi njen vojno-odbrambeni bezbednosni sektor".

Aleksandar Vučić Foto: Marko Kranjc

- Kad prekidate sa Izraelom, znači da ćete imati veliki znak pitanja u saradnji sa Amerikom - naglasio je Vučić.

I opozicionar Zdravko Ponoš, inače nekadašnji načelnik Generalštaba, usprotivio se nameri da se prekida saradnja s Izraelom.

- Niko ozbiljan se ne bi odrekao prilike za pristup tehnologijama u posedu Elbita. Dronovi su samo vrh ledenog brega - rekao je Ponoš.

Naglašavajući višestruke posledice ovakvog poteza po Srbiju, karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je važno da se odluke ne donose ishitreno.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Ne bi bilo korisno da se odnosi s Izraelom prekidaju ili minimiziraju. Prvo, iz političkih razloga, jer je nama Izrael prijateljska zemlja i ne postoji nikakav razlog da odnosi sa tom zemljom dovode u pitanje. Drugo, uticaj Izraela i jevrejskog lobija je dosta značajan u globalnim razmerama i sigurno da bi to moglo da se odrazi i na naše odnose sa SAD. Sigurno je da tako nešto u Americi ne bi pozdravili. Uticaj Izraela nikako ne treba potceniti i siguran sam da se to ne bi pozitivno odrazilo na položaj Srbije u svetu. Treće, Izrael podržava Republiku Srpsku i podržava nešto što je za nas od vitalnog interesa. Tačno je da je Izrael naknadno priznao Kosovo, ali u politici ne odskače od nekih drugih zemalja koje su priznale Kosovo a sa kojima imamo razvijene bilateralne odnose - navodi Milivojević.

Moral u globalnom svetu: Interesi i zakon sile vladaju u haosu Zadatak svake države je da maksimizira interese svoje zemlje, podseća Dejan Miletić. - Saradnja s Izraelom ima svoje duboke korene u prošlosti i predstavlja kontinuitet. Bilo bi izuzetno neodgovorno umanjivati značaj te saradnje. To što se dešava u Gazi može da bude predmet pozicioniranja nove vlade i spoljnopolitičke agende, ali nikakve oštre reči i isključivost ne pomažu Srbiji niti imaju ikakvu korist. Treba da gledamo svoja posla i da maksimiziramo interese svoje zemlje. U savremenom svetu visokomoralna načela su u drugom planu, jer vlada haos i zakon sile. Tu nema ni pravih ni krivih, nego postoji samo interes i surova atmosfera koja ide ka daljoj eskalaciji na globalnom nivou. Zbog svega toga treba biti vrlo mudar i nikakve povišene tonove ne koristiti. Treba nastaviti sve što je moguće ostvariti kroz saradnju s Izraelom. Ne smemo da odbacimo ono što je pitanje prestiža na globalnom nivou - zaključuje Miletić za Kurir.

Korak unazad

On napominje da je Izrael i ekonomski visoko razvijena država.

- Raskinuti sve te aranžmane, ugovore, odustati od fabrike dronova bilo bi svakako štetno po naše odnose. Kada se najavljuje revidiranje saradnje, očigledno je da se ima u vidu stav prema Gazi i da na ovaj način Studentska lista ima u vidu i stav većine članica EU i evropskih zemalja koje imaju kritički odnos prema Izraelu vezano za Gazu i palestinsko pitanje. Verovatno u tom kontekstu to treba posmatrati. U svakom slučaju, ne treba donositi ishitrene odluke. Treba na racionalan način pristupiti tome, jer Izrael je važna država i sa važnim uticajem i u širim razmerama. Takva odluka se može negativno odraziti na naš položaj - zaključuje Milivojević.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić upozorava za Kurir da bi ovo bilo korak unazad u spoljnoj politici Srbije.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Naš odnos s Izraelom je jedna od vrlo važnih strateških komponenti koja je davala rezultate i u modernizaciji vojske i u otvaranju raznih kanala komunikacije na globalnom nivou, a posebno je važna za odnose sa SAD. Bilo bi logično da nova vlast nastavi strateški dijalog sa SAD. Zato treba imati u vidu da Tramp i njegova administracija izuzetno vode računa o interesima Izraela. Poruka da je Izrael nepoželjan partner ili da se iznose neke negativne kvalifikacije u odnosu na Izrael bili bi veliki korak unazad u spoljnoj politici. Ništa dobro ne može da donese, osim što će da stvara konfuziju i nepoverenje naših partnera. Saradnja s Izraelom bazirana je na saradnji u visokim tehnologijama i u vojnoj industriji i to je segment koji ne trpi neozbiljnost i nagle promene, tako da su implikacije višedimenzionalno negativne. Svako ko želi dobro Srbiji i brani interese Srbije neće razmišljati u tom pravcu da urušava odnose sa Izraelom - naglašava Miletić.