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Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekao je na današnjoj sednici meru upozorenja TV Kurir. Mera je izrečena zbog programskih sadržaja emitovanih 7. oktobra ove godine u emisijama Vesti i Puls Srbije, koji su se odnosili na napad na novinarku u Valjevu, o kojem je TV Kurir izvestila na osnovu svojih izvora i javno dostupnog saopštenja MUP-a, a što su komentarisali gosti u studiju u programu koji je emitovan uživo. U pitanju je mera koja ne podrazumeva privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja ili oglasnih poruka.

Punomoćnik Kurir televizije Zvonko Ranković izjavio je da je ovo druga sednica REM-a na kojoj se razmatraju prijave protiv kompanije "Mondo INC" d.o.o, izdavača Kurir televizije. Kako je naveo, za razliku od prethodnog postupka, kada je izrečena mera zabrane emitovanja programa u određenom vremenskom trajanju, ovog puta Savet REM-a odlučio se za meru upozorenja.

Ranković je istakao da je Kurir televizija u svom izveštavanju o događaju u Valjevu postupala na osnovu informacija iz saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, te da su novinari preneli podatke koje je tog dana objavio nadležni državni organ.

- Ovde se, po mom mišljenju, ipak radi o tome da se novinarima koji vode uživo emisije previše toga stavlja na teret. Očekuje se od njih da postupaju u skladu sa malo višim standardima nego što se očekuje od nekih drugih televizija. Imali smo konkretnu situaciju da je tog dana, kada je emitovana emisija uživo, došlo do napada na osobe ženskog pola, do remećenja javnog reda i mira, gde je policija morala da interveniše. Policija je intervenisala i istog dana izdala saopštenje o toj situaciji. Voditeljka Kurira i novinari Kurira preneli su tačne informacije, bazirane na onome što je policija navela u svom saopštenju. Tako da je izveštavanje Kurir televizije bilo u potpunosti u skladu sa saopštenjem državnog organa, odnosno MUP-a policije u Valjevu - rekao je Ranković.

Ranković: Tražimo spajanje postupaka i poštovanje zakonskih rokova

Punomoćnik Kurir televizije ponovio je da kompanija "Mondo INC" ostaje pri ranije iznetim pravnim argumentima, među kojima su zahtevi za spajanje postupaka i poštovanje rokova propisanih zakonom.

- Mi tražimo spajanje postupaka, mi tražimo da se poštuju rokovi. Ponovo naglašavam, REM ne poštuje rok od 48 sati za pokretanje ove vrste postupka. Zakon je jasan, rokovi su kratki da bi se uticalo na izbornu kampanju. Izborna kampanja je prošla, završena je, formirali smo i Skupštinu, uskoro ćemo i Vladu. Nema nikakve potrebe da se sada vodi odvojenih 20, 30, 40 postupaka i da se u svakom od njih izriče zasebna mera protiv televizija - poručio je Ranković.

Govoreći o narednom periodu, on je naveo da postoji veći broj prijava i da očekuje da bi REM već ove nedelje mogao da održi novu sednicu povodom nekih od njih. Prema njegovim rečima, Kurir televizija, kao i druge gledane televizije, suočava se sa novim postupcima, a nakon prijema prijave ostavljen joj je rok od 48 sati da se izjasni.

"Mi ćemo osporavati ove odluke pred Upravnim sudom"

Ranković je najavio da će Kurir televizija osporavati odluke REM-a pred Upravnim sudom u Srbiji, ali i pred međunarodnim institucijama. Posebno je ukazao na značaj slobode medija, informisanja i štampe, pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava.

- Evropski sud za ljudska prava je u brojnim svojim odlukama govorio o tome da represivni aparat države ne sme da ide iznad određenog intenziteta. Po mom tumačenju, ovde se dešava upravo suprotno. Mi ćemo svakako osporavati sve ove odluke pred Upravnim sudom u Republici Srbiji, ali budite sigurni, osporavaćemo ih i pred međunarodnim telima. Sloboda medija, sloboda informisanja, sloboda štampe nisu samo ustavna načela, već i osnovni postulati svih pravnih sistema, kako u Evropi, tako i u čitavom svetu - rekao je Ranković.

On je dodao da se Kurir televizija u svojoj argumentaciji pozvala i na odluku Evropskog suda za ljudska prava iz 2023. godine, koja se odnosila na jednu domaću televiziju.

- Nadam se da će članovi Saveta REM-a u budućnosti voditi računa i o tom aspektu prava - zaključio je Ranković.