Slušaj vest

Srbija ulazi u novu političku fazu. Sutra u 10 časova počinje konstitutivna sednica Narodne skupštine, kojom će biti otvoren put za formiranje nove Vlade. Na dnevnom redu je šest tačaka, od potvrđivanja poslaničkih mandata do izbora predsednika parlamenta, skupštinskih odbora i parlamentarnih delegacija. Studentska lista, koja ima 140 od ukupno 250 mandata, preuzima odgovornost za formiranje nove parlamentarne većine. Međutim, već uoči prve sednice otvorena su pitanja odnosa prema opoziciji, raspodele skupštinskih funkcija i načina na koji će izgledati rad novog saziva.

Istovremeno, Studentska lista već započinje diplomatske razgovore sa predstavnicima Evropske unije, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dok se postavlja pitanje kakav će biti budući odnos sa Kinom, posebno imajući u vidu najave preispitivanja postojećih državnih ugovora. Njihov program predviđa vojnu neutralnost, nastavak evropskih integracija, ali i odbijanje uvođenja sankcija Rusiji. Posebnu pažnju izazvale su najave Filipa Ubovića o zaustavljanju saradnje na proizvodnji dronova sa Izraelom.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Nikola Miković, novinar, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku i predsednik organizacije "Montior".

- Mogu samo da ponovim informacije koje sam video u javnosti. Profesor Aleksandar Baucal je, čini mi se, rekao da današnju opoziciju, odnosno od sutra opoziciju, jer ona to još uvek nije, ne smatra opozicijom, već organizovanom kriminalnom grupom. Citiram njegove reči. Možemo normativno da raspravljamo o tome da li je to tačno ili nije i da li će se, u skladu sa takvom definicijom, prema toj grupi i postupati. Da bi se to pokazalo i u praksi, trebalo bi da uslede hapšenja, posebno vodećih figura te grupe, ukoliko je zaista reč o organizovanoj kriminalnoj grupi. Ako toga ne bude, onda je sve to samo mrtvo slovo na papiru. Ipak, to ne zavisi toliko od Baucala, koliko od tužilačkih organa. A, kao što znamo, u tužilaštvu i dalje rade isti tužioci koji su bili na tim pozicijama i prethodnih godina. To pitanje bih ipak ostavio njima. Mene mnogo više interesuje za šta se oni zalažu i gde vide Srbiju u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu - rekao je Kapor.

Foto: Kurir Televizija

Sporne diplome i doktorati ponovo u fokusu

Kako je voditeljka rekla, zahtev predstavnika Studentske liste za reviziju diploma budućih poslanika Srpske napredne stranke otvorio je pitanje kriterijuma po kojima se proverava formalno obrazovanje političara, ali i motiva za pokretanje takve inicijative. O ovoj temi govorio je Kapor koji je podsetio na ranije kontroverze u vezi sa akademskim zvanjima pojedinih državnih funkcionera.

- Ja zaista ne znam zašto to traže, ali mislim da je pozadina takvog zahteva prilično poznata. Sećamo se još diploma Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Srbije. Poznato je da je studirao na privatnoj instituciji, za koju se vezuju brojne kontroverze. Među njima je bio i gospodin Đuričin, koji je i dalje u upravnom odboru NLB banke, kao i u upravnim odborima drugih kompanija. Ne znam kako te kompanije mogu da očuvaju reputaciju sa ljudima koji su bili predmet optužbi u vezi sa takvim slučajevima - kaže on.

Obrknežev je doveo u pitanje Baucalevu izjavu o Srpskoj naprednoj stranci, podsetivši da je za tu političku opciju glasalo 1,73 miliona građana, a zatim kritikovao tvrdnje da je studentima zabranjeno prisustvo konstitutivnoj sednici parlamenta.

- Znači, Baucal je to rekao za Srpsku naprednu stranku, odnosno za opciju "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"? Onda se postavlja pitanje: da li gospodin Baucal uopšte zna da je 1.730.000 ljudi glasalo za tu istu opciju? Da li onda i oni pripadaju istoj, kako je on nazvao, organizovanoj kriminalnoj grupi? Ja to nisam čuo, ali ako je zaista tako izjavio, to je sramota i bruka za samog Baucala. Pre nego što sam ušao u studio, video sam vesti koje su odjeknule u javnosti, a u kojima se navodi da je studentima zabranjen ulazak u Narodnu skupštinu Republike Srbije kako bi prisustvovali konstitutivnoj sednici. Pomislio sam: zar je moguće da je nekome zabranjeno da 140 ljudi uđe u Skupštinu kako bi im bili verifikovani poslanički mandati? Ponovo ulazimo u jednu vrstu igrarije - studentska lista, studenti pobeđuju, njihovi predstavnici ulaze u Skupštinu, a onda se pojavljuju priče o studentima kojima je navodno zabranjeno da budu na galeriji - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- Mi imamo ozbiljan problem na koji smo ukazivali. Još od bilborda koje gledate dok prolazite Beogradom jasno je kako se stvari predstavljaju. Došli smo do situacije u kojoj je Vladan Đokić rekao: "E, sad je vreme da oni nauče kako će voditi državu." Mnogi nosioci te liste, budući da ona nema jednog nosioca, već su, kako su sami izjavili, svih 250 njenih nosioca, sada su spremni da uče kako će voditi državu. Konstitutivna sednica podrazumeva verifikaciju poslaničkih mandata, izbor predsednika Narodne skupštine i izbor potpredsednika. Svečanosti na kojima se pozivaju članovi porodice, budući premijer, ambasadori i crkveni velikodostojnici organizuju se prilikom formiranja Vlade, a ne tokom verifikacije mandata. Stalno se stvara neka izvrnuta slika - nekome je nešto zabranjeno, neko nešto ne sme, a pojedinim studentima navodno nije dozvoljeno da uđu. A kako nisu? Pa studenti su ušli u Skupštinu. Imamo 140 studenata u parlamentu, odnosno zvaničnih predstavnika. Oni sami prave problem tamo gde ga nema, kako bi se ponovo predstavilo da im neko nešto uskraćuje i zabranjuje - objasnio je.

Izjava 23-godišnjeg aktiviste Studentske liste Filipa Ubovića o nameri da se, ukoliko dođu na vlast, obustavi trgovina oružjem sa Izraelom i prekine saradnja kompanije Jugoimport SDPR sa izraelskim Elbitom izazvala je brojne reakcije. O mogućim posledicama takve odluke, ali i o tome da li je ova politička poruka motivisana dešavanjima u Gazi, za Kurir TV govorio je Miković nakon komentara generala u penziji Zdravka Ponoša, koji je upozorio da se takve odluke moraju pažljivo odmeriti jer njihove posledice mogu biti nesagledive.

- To što je Filip Ubović rekao zaista jeste deo programa Studentske liste i predstavlja jednu od razlika u odnosu na dosadašnju politiku koju su vodile Srpska napredna stranka, ali i prethodna Demokratska stranka. Kao što sam rekao, Vučić je unapredio Tadićevu spoljnu politiku i u nju uključio Izrael kao možda peti stub spoljne politike. Po svemu sudeći, Studentska lista želi da tu saradnju na neki način ograniči, a možda čak i da u potpunosti prekine diplomatske odnose sa Izraelom. To u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću da znamo. Fabrika o kojoj govorite, mislim da postoji. Vučić je nedavno otvorio takvu fabriku dronova u Srbiji. Studentska lista se, koliko sam razumeo, zalaže za njeno zatvaranje, proširenje kapaciteta koje je planirano, kao i za obustavljanje vojne saradnje sa Izraelom. Dakle, prekid vojne saradnje je nešto za šta se oni svakako zalažu, dok je pitanje diplomatskih odnosa još neizvesno - kaže on.

Nikola Miković, novinar Foto: Kurir Televizija

- Moguće je da je to deo šire strategije kojom su želeli da pridobiju bošnjačke glasove tokom predizbornog perioda. Kao što znamo, bošnjačko biračko telo izrazito je antiizraelski orijentisano, ne samo u Srbiji već i u Bosni i Hercegovini. Možda je to deo priče o srpsko-bošnjačkom pomirenju, a možda je jednostavno reč o podilaženju određenom delu biračkog tela. Znamo da političke partije i pokreti pred izbore, ne samo kod nas već širom sveta, često obećavaju ono što birači žele da čuju, da bi po dolasku na vlast radili nešto sasvim drugačije. Moguće je da će i ovde biti tako. Smatram da je gospodin Ponoš u pravu kada kaže da o saradnji sa Izraelom treba dobro razmisliti. Reč je o ozbiljnoj državi koja može da nam nanese značajnu štetu ukoliko bismo naglo prekinuli saradnju - za Kurir televiziju, rekao je Miković.

03:31 "AKO SU ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA, GDE SU HAPŠENJA?" Gosti emisije "Usijanje" o izjavi Baucala koja je izazvala buru: "Šta su konkretni potezi?" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs