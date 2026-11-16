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Studentska lista objavila je dugo očekivani program u kojem je predstavila svoje planove i prioritete u oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa i zaštite nacionalnih interesa Srbije. Program objavljujemo u celosti.

Ceo program dostupan je i na ovomlinku.

Spoljni poslovi i nacionalni interesi

Spoljnu politiku vodićemo u skladu sa Ustavom, obuhvatajući principijelne, uravnotežene i pragmatične spoljnopolitičke prioritete, koncentrisane na predstavljanje u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i zaštiti državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije, njenih državljana, dijaspore i pravnih lica u inostranstvu. U skladu sa Rezolucijom o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije od 26. decembra 2007, očuvaćemo vojnu neutralnost kao strateško opredeljenje Srbije.

Kadrovska politika u resornom Ministarstvu i drugim državnim organima koji obavljaju delokrug spoljnih poslova i diplomatsko-konzularnog predstavljanja, proći će kroz temeljnu reformu koja će prekinuti višegodišnju praksu partokratije, nepotizma, politizacije i imenovanja bez stručnih kvalifikacija, profesionalnog iskustva i jasno određenih kriterijuma. Raskinućemo sa praksom lične promocije političkih aktera i uspostaviti sistemsko, dugoročno i institucionalno zastupanje državnih i nacionalnih interesa u međunarodnim odnosima.

Foto: Printskrin

Uz novu bezbednosnu i reputacionu procenu, u što kraćem roku preispitaće se diskrecioni prijemi u državljanstvo, izdati pasoši, naročito kod osnovane sumnje na korupciju.

Čuvaćemo kulturnu i identitetsku povezanost dijaspore sa Srbijom, i unaprediti saradnju sa naučnom i stručnom zajednicom Srba u inostranstvu. Posebnu pažnju posvetićemo stvaranju uslova za povratak mladih stručnjaka koji su obrazovanje i profesionalno iskustvo stekli u inostrastvu i drugih kvalifikovanih kadrova, uz tendenciju njihovog profesionalnog angažovanja u Republici Srbiji. Po uzoru na uspešne prakse drugih država, razmotrićemo formiranje razvojnih fondova sa ciljem podsticanja ulaganja dijaspore, naročito u manje razvijene delove Srbije.

Kosovo i Metohija

Borićemo se za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom 1244. Dosledno ćemo se protiviti jednostrano proglašenoj nezavisnosti tzv. Republike Kosovo i nećemo dozvoliti njeno učlanjivanje u međunarodne organizacije. Procesuiraćemo sve odgovorne predstavnike režima za sva potencijalna krivična dela u vezi sa sklapanjem i sprovođenjem neustavnih sporazuma na štetu Srbije: svi sporazumi moraju biti podvrgnuti proceni ustavnosti, a neprihvatljivo je sprovođenje bilo kakvih neustavnih odredbi bilo kog zaključenog sporazuma.

Poseban napor uložićemo u unapređenje položaja Srba na Kosovu i Metohiji, kako severno, tako i južno od Ibra, kako u šest opština sa srpskom većinom, tako i u mestima sa značajnijim srpskim stanovništvom koja se nalaze van ovih opština.

Težićemo tome da se ovakva mesta administrativno povežu i uključe u jedinice lokalne samouprave sa srpskom većinom, te da te jedinice postignu što veću autonomiju u odnosu na privremene institucije samouprave u Prištini. Posebne napore uložićemo u stvaranje uslova za opstanak goranske nacionalne manjine, kao i u ponovno osnivanje jedinice lokalne samouprave na područjima na kojim pripadnici goranske nacionalnosti predstavljaju većinu.

Čuvaćemo naše obrazovne, zdravstvene, socijalne i kulturne ustanove na Kosovu i Metohiji, sa posebnim akcentom na Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i štititi našu kulturnu i versku baštinu, kao i svojina Srpske pravoslavne crkve.

Foto: Philippe Lissac / Godong / Universal images group / Profimedia

Srbi u regionu

Gajićemo dobrosusedske odnose i razvijati regionalnu saradnju, u skladu sa svim načelima međunarodnog prava, sa svim okolnim državama, uz istovremeno produbljivanje bilatralnih i multilateralnih odnosa sa državama regiona, kao i saobraćajne povezanosti, ekonomske i energetske saradnje sa državama članicama Dunavske komisije, Krajovske i Višegradske grupe, CEFTA, kao i drugih relevantnih organizacija i inicijativa regionalne saradnje.

Čuvaćemo ustavni položaj i utvrđene nadležnosti Republike Srpske, uključujući njeno pravo veta u okviru zajedničkih institucija, kao i njenu pokretnu i nepokretnu imovinu. U saradnji sa međunarodnom zajednicom, preispitaćemo dosadašnju praksu primene tzv. bonskih ovlašćenja Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, i insistirati na legalnom i legitimnom izboru Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa potpisanim sporazumima i potrebnom saglasnošću Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, te alarmirati međunarodnu zajednicu i preduzeti sve potrebne diplomatske i pravne mehanizme za svaki slučaj prekoračenja mandata propisanog Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, posebno onih koji za posledicu imaju zadiranje i povredu prava entiteta garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima između Republike Srbije i Republike Srpske, pojačaćemo saradnju i veze u oblastima privredno-ekonomske razmene i razvoja, industrijalizacije, unapređenja saobraćajne i energetske infrastrukture, poljoprivredne, uslužne i turističke delatnosti, javne bezbednosti, integralnog razvoja, međuuniverzitetske, obrazovne i kulturne saradnje, kao i drugih grana javnih politika.

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Zalagaćemo se za unapređenje statusa srpskog naroda u Crnoj Gori i ostvarivanje prava zajemčenih ustavnopravnim garancijama koje uređuju zaštitu identiteta i zabranu asimilacije, kao i rešavanje pitanja dvojnog državljanstva, zaključivanjem bilateralnog sporazuma ili pronalaženjem drugog odgovarajućeg pravnog rešenja kojim bi se omogućilo rešavanje pitanja dvojnog državljanstva na obostranu korist.

Insistiraćemo na pravima srpskog naroda u Hrvatskoj i očuvanju njegovog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima. Posebnu pažnju posvetićemo pitanju položaja povratnika, selektivnoj primeni prava u pojedinim sudskim postupcima i uslovima za dostojanstveno obeležavanje grobnih mesta, kao i poštovanju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1120, Pisma Vlade Republike Hrvatske (S/1997/27), Erdutskog sporazuma i Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj iz 2004. godine.

Srbija i Evropa

Evropska unija je najznačajniji ekonomski partner Republike Srbije, sa spoljnotrgovinskom razmenom koja je 2025. godine dostigla skoro 60. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine omogućen je bescarinski izvoz najvećeg broja domaćih proizvoda i usluga, čime je domaćoj privredi otvoreno jedno od najvećih i najrazvijenijih tržišta na svetu. Ovaj sporazum je ujedno predstavljao ključni korak ka uspostavljanju bezviznog režima za građane Republike Srbije u okviru bele šengenske liste, donoseći im slobodu kretanja kakvu ranije nisu imali, kao i pristup pretpristupnim IPA i drugim značajnim razvojnim fondovima, zahvaljujući kojima su ostvarena važna ulaganja u obnovu i izgradnju kapitalne infrastrukture i unapređenje ključnih društvenih sistema, na korist svih građana Republike Srbije.

Produbljivaćemo već zaključena strateška partnerstva sa državama Evropske unije (Grčka, Italija, Mađarska, Francuska), i težiti sličnim oblicima intenzivne bilateralne saradnje sa drugim evropskim državama.

Težićemo sticanju IBAR statusa značajnim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, kao i pitanja pravde, slobode i bezbednosti, koja su uređena poglavljima 23 i 24. Produbićemo saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom, zarad obezbeđivanja bespovratne i druge finansijske podrške razvojnim projektima od značaja za građane.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srbija i svet

Očuvaćemo tradicionalno partnerstvo sa Ruskom Federacijom, po pitanju koordinacije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u vezi sa zaštitom teritorijalnog integriteta Srbije i rešavanja otvorenih pitanja od zajedničkog interesa. Pridržavaćemo se doslednog stava da uvođenje sankcija bilo kojoj državi, entitetu ili pojedincu predstavlja odraz političkog stava, koji nije pokazatelj uverenja da sankcione mere doprinose rešavanju političkih i bezbednosnih izazova, posebno imajući u vidu sopstveno istorijsko iskustvo i direktnih implikacija pomenutih mera na lokalno stanovništvo. Republika Srbija će zadržati principijalno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji. Istovremeno, pridržavaćemo se principijelnog međunarodnopravnog stanovišta o poštovanju teritorijalnog integriteta svih suverenih zemalja sveta, uključujući i celovitost i nepovrediost teritorije Republike Ukrajine, uz dosledno zalaganje za okončanje ratnih sukoba, mirno rešavanje sporova i razvoj što boljih odnosa sa oba prijateljska naroda.

Razvijaćemo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, zasnovane na zajedničkom interesu i većem poverenju. Nastavićemo strateški dijalog o telekomunikacijama, energetici, saobraćaju, veštačkoj inteligenciji, gasnoj diversifikaciji i LNG-u i saradnji u odbrani, a trgovinu i dolazak visokotehnoloških investicija koje donose dugoročni razvoj dodatno ćemo povećati. Uključićemo srpsku dijasporu u SAD kroz institucionalne mehanizme saradnje, radi investicija i razmene znanja, a odnose sa Amerikom gradićemo dugoročno, nezavisno od kratkoročnih političkih promena.

Razvijaćemo sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, kao našim najvažnijim trgovinskim partnerom u Aziji, i proširivati saradnju sa ekonomske, infrastrukturne i industrijske na visokotehnološke investicije. U svim budućim projektima insistiraćemo na poštovanju domaćih propisa, ekoloških standarda, prava radnika i bezbednosti na radu.

Otvorićemo nova tržišta za domaći izvoz i obnoviti naše diplomatsko prisustvo u Latinskoj Americi, Indiji i Africi, nadovezujući se na tradicionalno prijateljstvo iz doba Pokreta nesvrstanih. Proširićemo stipendije za studente iz afričkih zemalja, a sa Latinskom Amerikom jačaćemo i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.

Naš narod dobro zna šta znači biti žrtva genocida i etničkog čišćenja, i zato ćemo se protiviti svakom obliku tlačenja slabijih od strane jačih. U skladu sa time, nećemo biti saučesnici u sistematskom pokušaju uništenja palestinskog naroda koji Izrael sprovodi na teritoriji Gaze i intenziviraćemo slanje humanitarne pomoći u Palestinu kako bi se spasili ljudski životi i umanjio broj žrtava.