Politika
MARTA KOS NAKON SASTANKA SA PREDSTAVNICIMA STUDENTSKE LISTE: Evropski put Srbije ujedno je i put reformi
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Evropski put Srbije ujedno je i put reformi, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos nakon sastanka sa predstavnicima Studentske liste, sa kojima se danas sastala u Briselu.
Kos je u objavi na društvenoj mreži Iks navela da je to bila jasna poruka predstavnika Studentske liste, sa kojima je razgovarala o evropskoj budućnosti Srbije.
„Delimo isti cilj – demokratsku Srbiju. Spremni smo da zajedno radimo na reformama koje su neophodne da bi se ova ambicija ostvarila“, napisala je Kos.
Sastanak je održan u okviru Evropskog foruma o proširenju, na kojem učestvuju i predstavnici Studentske liste. U njihovoj delegaciji nalaze se četiri predstavnika, među kojima je i profesor Aleksandar Baucal.
Kurir.rs
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