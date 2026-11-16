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Evropski put Srbije ujedno je i put reformi, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos nakon sastanka sa predstavnicima Studentske liste, sa kojima se danas sastala u Briselu.

Kos je u objavi na društvenoj mreži Iks navela da je to bila jasna poruka predstavnika Studentske liste, sa kojima je razgovarala o evropskoj budućnosti Srbije.

„Delimo isti cilj – demokratsku Srbiju. Spremni smo da zajedno radimo na reformama koje su neophodne da bi se ova ambicija ostvarila“, napisala je Kos.

Sastanak je održan u okviru Evropskog foruma o proširenju, na kojem učestvuju i predstavnici Studentske liste. U njihovoj delegaciji nalaze se četiri predstavnika, među kojima je i profesor Aleksandar Baucal.