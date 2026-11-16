Politika
STUDENTIMA NIJE DOZVOLJENO DA PRISUSTVUJU SEDNICI SKUPŠTINE Okupljanje u 8 sati u Pionirskom parku: "Nakon toga, molimo građane da se mirno raziđu"
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Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima јe odbiјeno prisustvo konstitutivnoј sednici sa galerije Velike sale, saopštili su na Iksu.
Kako su rekli, to ih neće sprečiti da budu ispred Skupštine, pa su pozvali na okupljanje građane na okupljanje.
"Ali to nas ne sprečava da budemo ispred Skupštine. Јedva čekamo da vas vidimo! Za Srbiјu", napisali su oni.
"Vidimo se sutra u 8 časova u slobodnom Pionirskom parku! Nakon okupljanja, molimo građane da se mirno raziđu i nastave praćenje sednice iz svoјih domova, kafića i drugih prostora", napisali su oni danas.
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