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Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima јe odbiјeno prisustvo konstitutivnoј sednici sa galerije Velike sale, saopštili su na Iksu.

Kako su rekli, to ih neće sprečiti da budu ispred Skupštine, pa su pozvali na okupljanje građane na okupljanje.

"Ali to nas ne sprečava da budemo ispred Skupštine. Јedva čekamo da vas vidimo! Za Srbiјu", napisali su oni.