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Predstavnik Studentske liste, Aleksandar Baucal, obratio se danas pred visokim evropskim zvaničnicima i poručio da je u Srbiji počelo "novo poglavlje za demokratiju". On je istakao da su vesti o istorijskoj pobedi studenata 25. oktobra u Evropi dočekane sa neskrivenim oduševljenjem.

Aleksandar Baucal je, na Forumu za proširenje EU u Briselu rekao da mu je "velika čast i zadovoljstvo da u ime Studentske liste prenese pozdrave iz Srbije koja od 25. oktobra ove godine ponovo slobodno diše".

"Osmesi na licima ljudi na svakom koraku"

Iako nova administracija (Studentska lista) još uvek nije zvanično preuzela vlast, Baucal je naglasio da se promena već uveliko oseća u svakodnevnom životu građana.

- Iako Studentska lista još uvek nije formalno preuzela dužnost, osmesi na licima ljudi, od pijaca i javnog prevoza do naših ključnih institucija, pokazuju da je u Srbiji počelo novo poglavlje za demokratiju - poručio je Baucal.

Osvrnuo se i na reakcije međunarodne zajednice nakon izbora u Srbiji.

– Tople poruke čestitki koje smo dobili iz gotovo svih evropskih prestonica potvrđuju da je Evropa sa radošću i olakšanjem dočekala vest o pobedi studenata. Uveren sam da će od sada vesti koje dolaze iz Srbije biti samo pozitivne. Možda ne samo, ali uglavnom pozitivne - zaključio je on, najavljujući promenu imidža Srbije u svetu.

"Pre raspisivanja izbora, napravili smo plan za dan posle"

Rekao je da "svi pitaju kakav je njihov plan".

- Čak i pre raspisivanja izbora, napravili smo plan za dan posle. Program ima više od 2.000 stranica. Neću ih čitati stranicu po stranicu, ne brinite. Ali želeo bih da naglasim da se kroz svaki deo našeg programa provlači jedna ista misao: da Srbiju učinimo dobro uređenom, modernom, evropskom i demokratskom državom, a pre svega državom kojom se svi naši građani mogu ponositi. Obnovićemo vladavinu prava, učiniti institucije funkcionalnim, zaštititi slobodu medija i reformisati javnu upravu. Izgradićemo održiv i otporan ekonomski model zasnovan na otvorenom tržištu, inovacijama, većoj produktivnosti, podsticajnoj investicionoj klimi, i ekološkim principima - rekao je Baucal.

"Otvoreni smo za saradnju sa Evropskom komisijom"

"Otvoreni smo za saradnju sa Evropskom komisijom, ali pre svega sa našim susedima, kako bismo zajedno pomogli u rešavanju problema sa kojima se suočavamo, sprovođenju promena i unapređenju osnovnih vrednosti koje delimo sa celom Evropom“, rekao je Baucal novinarima u Briselu.

Sama poseta, dodao je, već je signal za željom za novi početak sa EU.

„Ja ga već vidim u našim odnosima ovde. Svi su veoma otvoreni i pružaju veliku podršku. Naravno, sada je na nama da najpre, korak po korak, formiramo parlament, zatim vladu i timove za određene oblasti, a potom da sednemo za isti sto sa partnerima iz Evropske komisije i našim susedima“, naveo je on.

Predstavnik Studentske liste je rekao da bi sada zajedno trebalo napraviti određeni plan i odrediti pravac delovanja, kako bi se moglo početi od stvari koje mogu lako biti rešene, za koje je potrebna samo politička volja, dok je sve ostalo već pripremljeno.

„Možda ćemo kasnije ostaviti po strani i probleme koji postoje među nama, a kojih ima dosta i koji su veoma različiti“, dodao je.

Baucal je rekao da su u Brisel došli sa tri važne poruke. Osim otvorenosti za jačanje saradnje sa EU, pomenuo je i promenu vlasti u Srbiji.

„Najvažnije poruke su da je ovo promena koju su zajedno pokrenuli svi građani. Ovo nije mala grupa ljudi koja je izazvala veliku promenu, već širok društveni pokret u kojem su se ljudi ujedinili sa željom da žive u onome što nazivaju normalnim društvom. U tome se ogleda najvažnija promena koja se dogodila. Mislim da smo takođe pokazali da je moguće na nenasilan i demokratski način promeniti autoritarni režim. To je nešto što može biti važna poruka i za druge zemlje“, zaključio je.