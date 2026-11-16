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Kandidat za poslanika Studentske liste i docent Saobraćajnog fakulteta Aleksandar Čupić kazao je danas da će poslanici i ministri kada budu izabrani na te funkcije imati ličnu odgovornost da rade po zakonu, da će studentski pokret odlučiti kako će nastaviti svoju ulogu u političkom životu.

- Da li mi treba da budemo nova vlada, koja će na neki njihov zahtev da kažemo — ne, ja mislim da to ne bi bilo mudro, zato što smo mi društvo koje nije naviklo da kontroliše svoje izabrane predstavnike, mi se povučemo i kažemo to tamo neko drugi radi - rekao je Čupić u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine (RTV).

Kazao je da ulogu studentskog pokreta vidi kroz edukaciju građana o kontroli izabranih predstavnika, a da će poslanici kroz parlament politički edukovati građane.

Dodao je da poslanici Studentske liste ne planiraju da opstruišu rad sutrašnje konstitutivne sednice skupštine i kazao da su "dužni građanima" da nastave sa izborom predsednika parlamenta.

- Mi ne planiramo da pričamo o našem kandidatu pet, deset sati, zato što to nije ni u duhu naših vrednosti koje ćemo predstavljati, a i nije racionalno - ocenio je Čupić.

Naveo je da je diskusija sa drugim partijama koje će ući u Parlament na konsultacijama uoči prve sednice novog saziva bila mnogo umerenija nego što je to preneto na konferenciji za štampu. Kazao je da su svi narodni poslanici ravnopravni i odbacio navode da će se formirati komisije koje će odlučivati o kvalifikacijama poslanika.