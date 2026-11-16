Slušaj vest

Prema saznanjima Kurira, unutar Studentske liste (SL) i Studentskog pokreta (SP) izbio je ozbiljan sukob. Povod je, navodno, saznanje da su pojedini predstavnici SL, kandidati za poslanike i najviše državne funkcije, imali više sastanaka sa Zagorkom Dolovac, da su odlazili na sastanke u Budimpeštu, kao i da su odlazili u Ministarstvo unutrašnjih poslova sa spiskovima kandidata za kadrovska rešenja.

U središtu slučaja su arhitekte Miljan Salata i Igor Mikitišin, kao i Nemanja Đurić. Salata se tokom kampanje pojavljivao u televizijskim debatama, a Mikitišin je njegov saradnik, takođe arhitekta. Od njih trojice za sada samo Mikitišin ulazi u parlament, dok su Salata i Đurić niže na izbornoj listi.

Prema saznanjima Kurira, suština sukoba nije samo u pojedinačnim kadrovskim predlozima. Ozbiljno negodovanje izazvala je činjenica da su pojedini predstavnici Studentske liste, navodno bez saglasnosti studentskih grupa, pokušavali da utiču na kadrovska rešenja u MUP-u.

Odlazak u MUP i pokušaj uticaja na kadrovska rešenja izazvali su oštru reakciju predstavnika Studentskog pokreta. Kada su saznali za ove aktivnosti, pokrenuli su inicijativu da se lista i pokret javno ograde od Mikitišina, Salate i Đurića. Trojica predstavnika studentskih grupa navodno su dala pisane iskaze u kojima tvrde da su ih Salata i Đurić na određeni način ucenjivali.

Kako Kurir saznaje, u razgovorima sa Dolovac pominjan je i direktor policije Dragan Vasiljević kao neko na koga treba izvršiti pritisak. Među imenima koja su se navodno pominjala u vezi sa kadrovskim predlozima su Spasoje Vulević, Bogoljub Živković i još nekoliko lica, među kojima i iz BIA.

Nakon izbijanja sukoba, predstavnici Studentske liste navodno su dodatno proveravali Mikitišina. Označili su ga kao osobu povezanu sa Goranom Kovačevićem Gorancem iz Novog Sada, koji je ranije osuđivan.

U internim izjašnjavanjima pominje se i Petar Živković sa Pravnog fakulteta, ovlašćeno lice Studentske liste. On je objašnjavao okolnosti u vezi sa svojim ocem Bogoljubom, inače general policije koji je penzionisan.