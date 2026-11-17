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Uoči početka konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, u beogradskom Pionirskom parku održan je skup podrške budućim poslanicima Studentske liste.

Okupljanje je prethodno najavljeno putem Instagram stranice "Studenti u blokadi", uz poziv javnosti da se u osam časova pojavi u parku kako bi kandidati bili ispraćeni u skupštinsku salu.

Kako javlja reporterka Kurira, predstavnici Studentske liste stigli su pred skupštinu, gde su ih okupljeni srdačno dočekali.

1/31 Vidi galeriju Skup podrške predstavnicima Studentske liste uoči konstitutivne sednice Foto: Ilija Ilić

Građani su sa aplauzom pozdravili profesora Medicinskog fakulteta Iliju Srdanovića, profesora beogradskog Saobraćajnog fakulteta Aleksandra Čupića, glumca Tihomira Stanića, naučnog komunikatora Slobodana Bubnjevića, kao i profesora Aleksandra Baucala.

1/32 Vidi galeriju Skup podrške Studentskoj listi Foto: Ilija Ilić

Organizatori su u svojoj najavi apelovali na okupljene da se po ispraćaju poslanika mirno raziđu i rad parlamenta nastave da prate putem prenosa iz svojih domova ili ugostiteljskih objekata.

Dnevni red i procedura konstituisanja parlamenta

Na današnjoj prvoj sednici republičkog parlamenta nalazi se ukupno šest tačaka dnevnog reda. Pred poslanicima je proces verifikacije mandata, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i formiranje skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija pri međunarodnim institucijama.

01:33 Skupština Srbije gradjani pozdravljaju Studentsku listu Izvor: Kurir

Prema proceduri definisanoj Poslovnikom, zasedanjem do izbora novog predsednika upravlja najstariji narodni poslanik, uz asistenciju najmlađih poslanika sa četiri izborne liste sa najvećim brojem osvojenih mandata, kao i generalnog sekretara.

Nakon što tročlana komisija usaglasi uverenja o izboru sa izveštajem nadležnog izbornog organa, potvrđuju se mandati i poslanici polažu zakletvu.

00:37 Gagi Jovanović Izvor: MONDO

Za izbor predsednika parlamenta potreban je predlog koji potpisuje najmanje 30 poslanika, a odluka se donosi većinom glasova od ukupnog broja članova parlamenta, javnim ili tajnim izjašnjavanjem.

00:20 ilija srdanović Izvor: MONDO

00:23 Aleksandar Čupić Izvor: MONDO

Zvaničnim konstituisanjem novog saziva počinje da teče i zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije.

Odnos snaga nakon izbora

Podsećanja radi, vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra. Na njima je lista „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ osvojila 140 poslaničkih mesta, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ obezbedila 103 mandata.

01:33 Skupština Srbije gradjani pozdravljaju Studentsku listu Izvor: Kurir

Preostalih sedam poslaničkih mesta u skupštinskim klupama pripalo je predstavnicima manjinskih stranaka:

Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor – dva mandata

Albanska koalicija – dva mandata

Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP) – jedan mandat

SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka – jedan mandat

Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje – jedan mandat.