SKUP PODRŠKE UOČI KONSTITUTIVNE SEDNICE: Građani u Pionirskom parku ispratili predstavnike Studentske liste u Narodnu skupštinu
- U Pionirskom parku održan je skup podrške budućim poslanicima Studentske liste, koje su građani ispratili pred konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije.
- Na prvoj sednici parlamenta predviđeni su verifikacija mandata, izbor rukovodstva i formiranje radnih tela, a od konstituisanja teče rok od 90 dana za novu vladu.
Uoči početka konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, u beogradskom Pionirskom parku održan je skup podrške budućim poslanicima Studentske liste.
Okupljanje je prethodno najavljeno putem Instagram stranice "Studenti u blokadi", uz poziv javnosti da se u osam časova pojavi u parku kako bi kandidati bili ispraćeni u skupštinsku salu.
Kako javlja reporterka Kurira, predstavnici Studentske liste stigli su pred skupštinu, gde su ih okupljeni srdačno dočekali.
Građani su sa aplauzom pozdravili profesora Medicinskog fakulteta Iliju Srdanovića, profesora beogradskog Saobraćajnog fakulteta Aleksandra Čupića, glumca Tihomira Stanića, naučnog komunikatora Slobodana Bubnjevića, kao i profesora Aleksandra Baucala.
Organizatori su u svojoj najavi apelovali na okupljene da se po ispraćaju poslanika mirno raziđu i rad parlamenta nastave da prate putem prenosa iz svojih domova ili ugostiteljskih objekata.
Dnevni red i procedura konstituisanja parlamenta
Na današnjoj prvoj sednici republičkog parlamenta nalazi se ukupno šest tačaka dnevnog reda. Pred poslanicima je proces verifikacije mandata, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i formiranje skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija pri međunarodnim institucijama.
Prema proceduri definisanoj Poslovnikom, zasedanjem do izbora novog predsednika upravlja najstariji narodni poslanik, uz asistenciju najmlađih poslanika sa četiri izborne liste sa najvećim brojem osvojenih mandata, kao i generalnog sekretara.
Nakon što tročlana komisija usaglasi uverenja o izboru sa izveštajem nadležnog izbornog organa, potvrđuju se mandati i poslanici polažu zakletvu.
Za izbor predsednika parlamenta potreban je predlog koji potpisuje najmanje 30 poslanika, a odluka se donosi većinom glasova od ukupnog broja članova parlamenta, javnim ili tajnim izjašnjavanjem.
Zvaničnim konstituisanjem novog saziva počinje da teče i zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije.
Odnos snaga nakon izbora
Podsećanja radi, vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra. Na njima je lista „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ osvojila 140 poslaničkih mesta, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ obezbedila 103 mandata.
Preostalih sedam poslaničkih mesta u skupštinskim klupama pripalo je predstavnicima manjinskih stranaka:
- Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor – dva mandata
- Albanska koalicija – dva mandata
- Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP) – jedan mandat
- SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka – jedan mandat
- Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje – jedan mandat.
(Kurir.rs)