Politika
SRAMNO! LIDIJU VUKIĆEVIĆ ISPOLIVALI JOGURTOM, BRANISLAVA LEČIĆA IZVIŽDALI Glumci doživeli neprijatnost od strane građana okupljenih ispred Narodne skupštine
- Lidija Vukićević, članica SNS, polivena je jogurtom dok se probijala kroz masu okupljenu ispred Narodne skupštine Srbije.
- Branislav Lečić, budući poslanik na listi oko SNS, dočekan je salvom zvižduka dok je prolazio kroz okupljene.
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Glumica Lidija Vukićević, članica SNS, bila je na meti incidenta dok se probijala kroz masu okupljenu oko Narodne skupštine Srbije, kada ju je neko od građana ispolivao jogurtom po kosi.
Trenutno nije poznato da li je prethodno došlo do neke verbalne rasprave, niti šta je tačno prethodilo incidentu.
Lidija Vukićević Foto: Ilija Ilić
Lidija Vukićević Foto: Ilija Ilić
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi trenutak kada nepoznata žena poliva Lidiju jogurtom.
I glumac Branislav Lečić, budući poslanik, inače 15. na listi oko SNS, takođe je doživeo neprijatnost ispred Skupštine kada je dobio salvu zvižduka dok se probijao kroz masu.
(Kurir.rs)
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