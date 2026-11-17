Politika
ALEKSANDAR VUČIĆ ĆE SE OBRATITI JAVNOSTI: Lider opozicije iz Skupštine Srbije u 9.30 časova
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Lider opoticije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti pre početka konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije.
Kako je planirano, obraćanje će početi u 9:30 časova.
Podsećamo, danas se održava konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije.
Na dnevnom redu današnje sednice biće šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
(Kurir.rs)
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