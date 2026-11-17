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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski pita koji su to tačno stihovi pesme "Sa Kosova zora sviće" u suprotnosti sa evropskim vrednostima i šta je navelo Martu Kos da izražava žaljenje što je slovenački orkestar izabrao da se baš ova pesma čuje u Briselu.

Ona nastavlja sa pitanjima:

"Zar u Evropi nema mesta za Gračanicu, čija je izgradnja završena čak 24 godine pre završetka izgradnje pariske katedrale Notr Dam?

Zar u Evropi nema mesta za Vidovdan? Za datum koji je duboko urezan ne samo u srpsko istorijsko pamćenje već i u istoriju srednjovekovne Evrope? Za sećanje na Kosovsku bitku 1389. godine čiji je ishod praćen na svim evropskim dvorovima, kao presudan događaj za odbranu kapija hrišćanske civilizacije?! Možda Marta Kos misli da to više nije ta Evropa?!"

Đurđević Stamenkovski potom daje odgovore:

"Pesmu 'Sa Kosova zora sviće' napisao je i komponovao Ljuba Manasijević povodom obeležavanja šest vekova od Kosovske bitke. Svedočio je da je inspiraciju pronašao u noći uoči Vidovdana, posmatrajući manastir Gračanicu obasjan svetlošću hiljada sveća u rukama verujućeg naroda.

Na koncertu u Briselu nije otpevan nijedan stih ove pesme, izvedena je samo instrumentalna verzija. Ali, izgleda da su i sami taktovi melodije bili dovoljni da izazovu političke reakcije. Dakle, Srbi o Kosovu ne mogu da pevaju, čak ni u sebi.

Naišle su političke osude iako je reč o događaju koji je nosio naziv 'Melodije jedinstva: Harmonije sa evropskog raskršća'.

Evropska unija se poziva na načelo 'jedinstva u različitosti'. Zar to načelo ne podrazumeva i pravo srpskog naroda da čuva ono što ga čini različitim?