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Lidija Vukićević obratila se javnosti nakon što je polivena jogurtom ispred Narodne skupštine.

- Znate, jako se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život, i celu svoju karijeru, sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe.

Lidija Vukićević Foto: Marko Karović

Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas, ispred Narodne skupštine, vi ne možete, ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? Ja sam došla i uz sve neartikulisane njihove zvuke i prozivke se nasmejala i pružila, pozdravila ih, jer ljudi imaju pravo da misle drugačije - rekla je Lidija i dodala:

02:01 Lidija Vukićević: Jako se loše osećam jer sam napadnuta od strane Srba Izvor: Tanjug

- Međutim, ta količina primitivizma, ta količina prostakluka i, i jednog ponašanja za koje zaista nemam reči, prvo su počeli da me vuku od pozadi, onda su krenuli da me čupaju za kosu, a zatim su me polivali jogurtom. Znate, to je nedopustivo za bilo kog pojedinca, jer oni su slabi kad su pojedinci, a kad su u grupi, oni su veoma jaki.

Lidija Vukićević Foto: screenshot Video Plus

Nikada, nikada se neću složiti sa onim što oni rade. Do kraja ću misliti ovako, i nikada ih se neću bojati. Sa 30 litara jogurta još da me poliju, da urade šta god hoće.

Ali samo vas pitam: gde ide ova zemlja? Ko će da upravlja, i ko ima nameru da upravlja ovom zemljom, kad narodni poslanik nije bezbedan ispred Skupštine? Pritom, još samo da kažem, od 50 ili više policajaca koji su se nalazili ispred, niko nije reagovao. Sram vas bilo, sramota, rekla je Lidija Vukićević.

1/4 Vidi galeriju Lidija Vukićević ispolivana jogurtom Foto: Ilija Ilić