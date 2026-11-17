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Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom okupljanja ispred Narodne skupštine fizički napadnuta glumica i narodna poslanica Lidija Vukićević.

"Uprkos zalaganju političkih preletača u Narodnoj skupštini koje smo postavljali na funkciju šefa pres-službe Narodne skupštine, koji nisu hteli da nam ovo dozvole, zahvaljujući sekretaru Narodne skupštine omogućeno nam je da radimo svoj posao i da se obratimo vama zbog nemilih događaja koji su se jutros odigrali ispred Narodne skupštine.

Napadnuti poslanici

Naime, negde oko 560 prisutnih predstavnika Studentske liste napadalo je narodne poslanike koji drugačije misle. Napadali su ih verbalno, napali su ih fizički.

I ono što je najzanimljivije, policija Starog grada koja je bila prisutna, ni na koji način nije reagovala. Pustili su da neki od ljudi prođu kroz najteže trenutke u svom životu. Pravili su se da ništa ne vide, valjda da svojom snishodljivošću pokažu i dokažu pokornost i poltronstvo novim vlastima.

Verbalno su napadani Branislav Lečić, glumac, poslanik, Josifović, Kuburović. A fizički je napadnuta Lidija Vukićević.

Vukli su je za kosu i za struk i polili jogurtom ženu koja je svojim umetničkim radom, rekao bih, zadužila celu Srbiju, svakog čoveka. Danas je bila kriva samo zato što drugačije misli.

Skupština Srbije Srpska napredna stranka Foto: Marko Karović

I da budemo načisto, ja ću govoriti o mnogim stvarima danas u Narodnoj skupštini. Samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba. Ovo nisu slučajni pojedinci. Ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered", izjavio je Vučić.

Za predsednika Narodne skupštine predložen profesor Stojan Radenović

Lider opozicije i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je za predsednika Narodne skupštine predložen profesor Stojan Radenović.

"Mi smo kao našeg kandidata za predsednika Narodne skupštine predložili najučenijeg, najvećeg naučnika, najstručnijeg čoveka od svih ljudi u ovom domu, od svih 250 ljudi, ako hoćete, od svih nas zajedno, profesora Stojana Radenovića", rekao je Vučić.

On je naveo da očekuje da parlamentarna većina razmotri ovaj predlog, podsećajući na njihovo zalaganje za stručnost prilikom izbora na funkcije.

"Oni su nam objašnjavali da su uvek za stručnost, a ne za političku poslušnost, tako da se nadamo da će prihvatiti naš predlog", izjavio je Vučić.

Dodao je da razume i mogućnost da parlamentarna većina ne prihvati predlog opozicije, ističući da je to njeno političko pravo.

Takvih je nesrećnika bilo i posle 5. oktobra

Znam da među vama ima onih koji uživaju sladostrasno i raduju se ovome, razumem to. Takvih je nesrećnika bilo i posle 5. oktobra, koji su se radovali kad su nečijim ćerkama sekli kosu. Takvih je bilo i '41. i '45. u našoj zemlji. Takvih uvek bude.

Mi se obraćamo najvećem delu našeg naroda, časnim i poštenim ljudima koji ovo ne mogu da prihvate, ne mogu da razumeju i nikada neće prihvatiti.

I ponosan sam na činjenicu što u naših 14 godina ovako nešto nikada niko nije doživeo. I to govori o razlici. To govori o ogromnoj razlici.

A sloboda, sloboda će se vratiti u Srbiju. Mnogo pre i mnogo brže nego što oni koji su je okupirali, sve pod plaštom slobode, misle da će se to dogoditi.

Hvala vam najlepše.

Mi ćemo danas na dostojanstven, častan i ponosit način da zastupamo milion i sedamsto četrdeset hiljada ljudi.

Skupština Srbije Srpska napredna stranka Foto: Marko Karović

"Nikoga nećemo da sprečavamo da govori. Nikakvu opstrukciju da vršimo nećemo", izjavio je Vučić.

Mi smo državotvorna politička organizacija i naša poslanička grupa nazivaće se, ili biće ime poslaničke grupe, "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", jer smo time želeli da izbegnemo svaku vrstu sukoba i želeli smo da pokažemo nadu da će oni koji treba da upravljaju zemljom moći da se ponašaju civilizovano, kao ljudi, a ne da nastavljaju da sprovode teror.

A o teroru i svemu drugom, o tome kako hapsite naše najuglednije profesore samo zato što su fakultetima doneli korist, a ne sebi, jer ne možete da ih pobedite i ne možete da ih smenite, o tome ćemo i o svemu drugom govoriti danas u Narodnoj skupštini.

Hvala vam još jedanput i da, ono što je važno, podnećemo krivične prijave protiv svih onih koji su u policiji bili odgovorni za narušavanje reda i mira.

Neću da vam pričam o tome kada rulja krene da prelazi policijsku ogradu. I sve drugo, dakle, i vaših briga za pešačke prelaze, vaših briga za bilo koja pravila, jer to su oslobodilački skupovi i pravo da rade šta hoće.

Malopre rekoh, kakvi su oslobodioci, dakle, ide krivična prijava protiv svih onih koji su odgovorni i u beogradskoj policiji i u policiji Starog grada, pa ćemo da nastavimo.

Dok jednom policija ne počne da radi svoj posao, a njen posao nije da se dodvorava blokaderima, već da radi posao u skladu sa zakonom", zaključio je Vučić.