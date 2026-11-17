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Aleksandar Vučić izjavio je da je jutros ispred Narodne skupštine došlo do verbalnih i fizičkih sukoba.

Prema njegovim rečima, oko 560 pristalica Studentske liste napadalo je poslanike koji imaju drugačije političke stavove.

- Naime, negde oko 560 prisutnih pristalica Studentske liste napadalo je narodne poslanike koji drugačije misle, napadali su ih verbalno, napali su ih fizički, izjavio je Vučić.

- I da budemo načisto, ja ću govoriti o mnogim stvarima danas u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered.

- Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine, pozvala ih je Studentska lista, i ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj je demokratiji reč. Uzgred, noćas je napadnut i Radiša Pavlović u Kragujevcu i njegova kuća; četvorica batinaša i kriminalaca upali su mu u dvorište, napadali njega i porodicu, višečlanu porodicu.

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- Kao što je juče pripadnik Plenuma i istaknuti član Demokratske stranke, vitlajući nožem za giros, pretio ljudima da će da ih kolje, a na svim režimskim medijima, RTS-u, N1 i Novoj S, prikazano kako je on sa mamom negde bio, pa mu je neko nešto rekao, pa je slučajno izvadio nož da seče krastavac i šargarepu.

- U takvoj zemlji je, naravno, teško obavljati svoj posao, ali mi ćemo ga obavljati hrabro, dostojanstveno i štititi interese, štititi interese Srbije.

- Mi i dalje ne znamo, naravno, jer dijaloga nema, hoće li biti dozvoljeno da potpredsednička mesta imaju oni koji im nisu po ukusu, ili je stigla nova demokratija bez demokratije i sloboda bez slobode, ali verujem da ćemo tokom dana to saznati.

- Mi smo, kao našeg kandidata za predsednika Narodne skupštine, predložili najučenijeg, najvećeg naučnika, najstručnijeg čoveka od svih ljudi u ovom domu, od svih 250 ljudi, ako hoćete, od svih nas zajedno, profesora Stojana Radenovića. Oni su nam objašnjavali da su uvek za stručnost, a ne za političko poslušništvo, tako da se nadamo da će prihvatiti naš predlog. Ako ne, što takođe razumemo, političko pravo i politička mogućnost većine, bar više neće moći da govore bez struke ispred svega.