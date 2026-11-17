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Zasedanje 15. saziva parlamenta označilo je i zvaničan početak zakonskog roka od 90 dana za formiranje nove vlade. U salu je ušlo 250 poslanika bez prethodnog dogovora o čelnim funkcijama, pošto predstavnici pobedničke Studentske liste (140 mandata), liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (103 mandata) i manjinskih stranaka na konsultacijama u petak nisu usaglasili stavove oko kadrovskih rešenja.

Dok se kao glavni kandidati za mesto predsednika Skupštine pominju profesor Saobraćajnog fakulteta Aleksandar Čupić i profesorka Filološke gimnazije Katarina Šćepanović, dolazak poslanika obeležili su i incidenti ispred zgrade parlamenta - okupljeni građani zviždali su glumcima Branislavu Lečiću i Lidiji Vukićević, koja je polivena jogurtom, dok su poslanici Studentske liste ispred ulaza lomili kolač i kadili.

Odgovarajući na pitanje voditelja da li današnja sednica predstavlja početak nove političke epohe ili puku formalizaciju izbornih rezultata, lider "Novog lica Srbije", Miloš Parandilović ocenio je da je došao kraj dugogodišnjoj vladavini jednog čoveka.

- Ovo je svakako početak nove političke epohe. Završeno je 14 godina torture, agonije i samrtnog ropca u koji su Aleksandar Vučić i režim Srpske napredne stranke gurnuli Srbiju. Da je on, ne daj Bože, ostao na vlasti kao što sam govorio i u kampanji, ovde više ne bi bilo mesta za normalne i pametne ljude. Svi bi pobegli iz zemlje jer niko ne bi video budućnost u državi u kojoj vladaju teror i mrak.

Nastavljajući u oštrom tonu, Parandilović je zatražio krivičnu odgovornost bivšeg predsednika države, ali i svog sagovornika u studiju, koji obavlja funkciju predsednika opštine Stari grad.

- Hvala Bogu da se Srbija oslobodila tog kriminalnog kartela. Aleksandar Vučić je tokom ovih 14 i po godina menjao razne funkcije, ali je jedna konstanta uvek ostajala ista: bio je šef mafije, dok je sve drugo bilo u drugom planu. Ovaj režim će suštinski pasti tek onog trenutka kada Vučić završi iza rešetaka kao najodgovorniji za sve nesreće koje su nas zadesile, za prebijanje studenata i bruku zvanu 'Ćacilend' na teritoriji opštine Stari grad. I predsednik te opštine, gospodin Marjanović koji se nalazi prekoputa mene, moraće da položi račune: kako je to ruglo stajalo tu gotovo dve godine, čemu je služilo i koliko je kriminalaca, osuđenih silovatelja i ubica tamo prodefilovalo, jer su upravo oni bili poslednji oslonac Vučićeve vladavine.

Govoreći o budućem radu parlamenta i nove izvršne vlasti, on je uputio podršku pobedničkoj listi, uz nadu da se prakse prethodne vlasti neće ponavljati.

Miloš Parandilović, lider stranke "Novo lice Srbije" Foto: Kurir Televizija

- Ta kriminalna hobotnica je sada pukla po šavovima i došlo je vreme za polaganje računa. Novoj vladajućoj većini sa Studentske liste želim svu sreću - što oni budu bolje radili, Srbija će biti jača. Imam samo jednu želju: da se ovakav teror više nikada ne ponovi, da nikome više ne padne na pamet da privatizuje državu, niti da okuplja najgore ljude koji su spremni da služe svakoj vlasti.

Parandilović nije štedeo ni dosadašnju parlamentarnu opoziciju, ističući da mu je drago što su političku scenu preuzeli potpuno novi ljudi, dok za SNS prognozira dalji pad podrške.

- Iskreno, posebno mi je drago što je pobedila Studentska lista, a ne stara parlamentarna opozicija, jer ih dobro poznajem i znam da bi tu bilo bolećivosti i raznih kalkulacija. Došla je nova garnitura ljudi koja je potpuno očistila političku scenu i pred nama je sada prazna tabla. Kako će ona biti ispunjena, videćemo. Ono što je izvesno jeste da Aleksandar Vučić neće biti lider opozicije, kako to pokušavaju neki da predstave. SNS ne izlazi na predsedničke izbore iz prostog razloga što bi izgubili milion od nekadašnjih milion i sedamsto hiljada birača, čime bi se i zvanično pokazalo da im je pukla kičma. Od tih izbora beže, ali će se njihov krah svakako pokazati na lokalnim izborima.

"Parandilović pripada političkoj prošlosti"

Nakon uključenja reportera ispred Skupštine i informacija o neprijatnostima koje su doživeli pojedini umetnici, reč je dobio član Glavnog odbora SNS-a Radoslav Marjanović, koji je najpre osporio politički legitimitet svog sagovornika.

- Danas mnogi zastupaju takav narativ. Međutim, gospodin Parandilović pripada političkoj prošlosti, s obzirom na to da se njegova opcija nije ni kandidovala na ovim izborima. Sve njegove optužbe predstavljaju uobičajenu retoriku dela bivše opozicije koja je, kako je i sam priznao - bila nesposobna da ostvari dobar rezultat i pobedi Srpsku naprednu stranku.

On je naglasio da se ogromna podrška građana koju njegova stranka i dalje uživa ne može ignorisati, te je osudio pozive na zabranu rada SNS-a.

- Ono što mogu da poručim jeste da će SNS biti snažna opozicija. Mi nikada nećemo biti opozicija državi, kao što su to bili oni, već isključivo lošim odlukama buduće vlasti. Treba podsetiti da je SNS prilikom dolaska na vlast imao oko 900.000 glasova, dok je na ovim poslednjim izborima osvojio 1.700.000. Te ljude niko ne može gumicom da izbriše niti da ih ućutka, uprkos tome što predstavnici propale opozicije priželjkuju revolucionarni teror, hapšenja i pretnje. Zahtevi za zabranu SNS-a dolaze upravo od onih koji nas nisu mogli pobediti na izborima, pa sada zabranama pokušavaju da stvore politički prostor za sebe.

Komentarišući prve poteze nakon promene vlasti, Marjanović je ocenio da se već sprovodi revanšizam prema neistomišljenicima i pojedinim medijima.

- Već nekoliko dana nakon izbora vidimo kako izgleda licemerje kada se pokreće gašenje jedne privatne televizije. Za 14 godina vlasti Aleksandra Vučića nikada niste videli da je neko pokušao da ugasi N1, Novu S ili čitavu medijsku mašineriju koja je ovde nesmetano funkcionisala. Sada svedočimo i neosnovanim hapšenjima, poput privođenja gradonačelnice Smedereva zbog neke deponije, što jasno ukazuje na pokušaj sprovođenja revolucionarnog terora.

Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS-a Foto: Kurir Televizija

Uprkos izbornom porazu, funkcioner naprednjaka ističe da je stranka ponosna na ekonomske i infrastrukturne rezultate iz prethodnog perioda, najavljujući kadrovsko osvežavanje već krajem godine.

- Mi se nećemo povući i snažno ćemo se boriti. Ozbiljna smo stranačka organizacija i ovi napadi nas neće pokolebati jer znamo da smo se borili za svoju zemlju, da stopu nezaposlenosti smanjimo sa 25% na 7%, da izgradimo auto-puteve, brzu prugu, dovedemo investitore i pokrenemo Srbiju. Upravo zbog tih rezultata smo i osvojili ovoliki broj glasova. Izbore smo izgubili zbog određenih sopstvenih grešaka i već radimo na reformi stranke kako bismo ih ispravili. Za decembar smo zakazali stranačku skupštinu na kojoj očekujemo promene i dolazak mnogo novih ljudi u stranačke organe.

Na kraju izlaganja, Marjanović je povukao paralelu između ponašanja dosadašnje opozicije u skupštinskim klupama i načina na koji će SNS delovati u narednom periodu.

- Detaljno analiziramo razloge izbornog poraza, ali suština je da ćemo se uvek boriti za Srbiju, bili na vlasti ili u opoziciji. Pokazaćemo jasnu razliku u odnosu na prethodnu opoziciju, čiji je deo bio i gospodin Parandilović, a koja nije uradila ništa konkretno osim što je pravila haos - setite se samo unošenja dimnih bombi, biber-spreja i prskanja ljudi aparatom za gašenje požara u Skupštini.

"Ako su tolika sila, što beže?!"

Upitan da prokomentariše incidente ispred parlamenta i sopstvene ranije nastupe u skupštinskoj sali, Parandilović se ponovo osvrnuo na broj glasova koji je osvojila dosadašnja vlast, tvrdeći da ti podaci ne odražavaju slobodnu volju birača.

- Tih milion i sedamsto hiljada glasova oni su osvojili u uslovima neverovatne torture i prisile po javnim preduzećima, skupljanja kapilarnih glasova, ucenjivanja i petnaestogodišnje medijske lobotomije preko svih kanala sa nacionalnom frekvencijom. U ovom trenutku SNS je izgubio između 800.000 i milion birača, i upravo zato ne smeju da izađu na predsedničke izbore. Nije pitanje hoće li izgubiti - to je neupitno - već bi ih izgubili sa tolikom razlikom da bi svima u Srbiji postalo jasno da SNS više nikada ne može da se vrati na političku scenu. Zato Aleksandar Vučić beži od tih izbora i ne predlaže kandidata. Ako su tolika sila kao što tvrde, zašto onda beže?

Prema njegovim rečima, stranka koja je duže od decenije vodila državu funkcioniše isključivo na interesnoj osnovi, zbog čega će gubitak poluga moći dovesti do njenog potpunog raspada.

05:58 "DA SE PLAŠIM TRULEŽI ZVANE SNS, NE BIH ŽIVEO U SRBIJI!" Haos ispred Skupštine, a u studiju Kurira usijanje: Žestok okršaj Parandilovića i Marjanovića uživo! Izvor: Kurir televizija

- Srpska napredna stranka je kao organizacija odavno za zabranu jer je izgubila sve obrise politike, oni su izbrisali granicu između mafije i države i stvorili čist klijentelistički sistem. Ja sam im to govorio u lice u Republičkom parlamentu dok su bili na vrhuncu moći, kada se nisam plašio da ih nazovem mafijaškom hobotnicom. Sada, kada tog klijentelizma više nema i kada SNS više ne može da deli usluge, namešta tendere i stvara milijardere koje će potom reketirati, sve im se raspada kao kula od karata.

Dodao je i da novoj parlamentarnoj većini daje punu podršku u prvim mesecima rada, bez obzira na eventualne početne propuste.

- Studentska lista je potpuno zbrisala dosadašnju političku scenu i razmontirala SNS. Na tome im od srca hvala i skidam im kapu. Čak i da primetim neke nepravilnosti u njihovom radu, prvih sto dana ih sigurno neću pomenuti, jer su nam s vrata skinuli Aleksandra i Andreja Vučića i celu tu mafiju - rekao je Parandilović.

"Ti si politički nebitan!"

Ovakve ocene izazvale su brzu reakciju Radoslava Marjanovića, koji je prekinuo izlaganje tvrdeći da se izborni rezultati i državnički potezi bivšeg predsednika svesno iskrivljuju.

- Tebe nema tu, ti si potpuno politički nebitan. Suština priče je u tome da oni pokušavaju da izbrišu Srpsku naprednu stranku, ali im to neće uspeti. Ne mogu da izbrišu građane koji podržavaju SNS, niti mogu da izbrišu dobre rezultate koje je naša stranka postigla. Ova čitava tirada, kriminalizacija Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i to njihovo horsko ponavljanje optužbi traju decenijama. Setite se samo da su tvrdili kako će Aleksandar Vučić silom braniti vlast ukoliko izgubi izbore. Međutim, čovek je državnički, isto veče priznao izborne rezultate - poručio je Marjanović, a zatim je Parandiloviću dobacio da se vidi kako se plaši Srpske napredne stranke.

Na opasku o strahu od naprednjaka, lider "Novog lica Srbije" uzvratio je odmah, poručivši da su jedini gubitnici u ovom trenutku upravo predstavnici dosadašnje vlasti.

- Nisam se plašio Srpske napredne stranke ni kada je bila na vrhuncu moći, a kamoli sada. Ovde ste jedini gubitnici vi, dok se ja osećam kao pobednik. Vučić je priznao izborni poraz isključivo zato što je na izborima bio potpuno demoliran - zar je trebalo da ga ne prizna? Srbija vam je rekla 'ende'.

On je dodao da su upravo ljudi koji se pozivaju na dugogodišnje političko iskustvo doveli zemlju u situaciju da mladi moraju da preuzmu odgovornost za njenu budućnost.

- Vi, koji se pozivate na nekakvo iskustvo, doveli ste zemlju dotle da su deca morala da se organizuju i da vas na izborima potpuno razmontiraju. Takva je država pod Aleksandrom Vučićem: devastirana, razlupana i pod terorom, jer ste dopustili kriminalcima da se enormno bogate.

Na samom kraju rasprave, Parandilović je izneo niz teških optužbi na račun bogaćenja pojedinaca bliskih vlasti i politike koja je vođena prema Kosovu i Metohiji.

- Za ovih 14 godina stvoreno je mnoštvo milionera, narko-klanovi nesmetano funkcionišu i sarađuju sa kosovskom mafijom, dok ste Kurtiju na Kosovu predali sve što se moglo predati. I posle svega toga se još pitate kako će se neko drugi snaći.

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