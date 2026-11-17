BRUKA! Ovo je žena koja je polila Lidiju Vukićević jogurtom ispred Skupštine Srbije (VIDEO)
Marija Radovanović, bivši sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedna od građana okupljenih ispred Narodne skupštine Srbije kao podrška Studentskoj listi, polila je poslanicu SNS Lidiju Vukićević jogurtom.
Podsetimo, u trenutku dok se Lidija Vukićević probijala kroz masu građana okupljenih ispred Narodne skupštine, ona joj je prišla i polila je jogurtom.
Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, prišla je Lidiji dok se ona pela uz stepenice, s leđa je polila jogurtom, a potom pobegla u masu ljudi.
Nakon ulaska u Narodnu skupštinu Srbije, Lidija se uplakana obratila javnosti zbog neprijatnosti koju je doživela.
- Znate, jako se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život, i celu svoju karijeru, sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas, ispred Narodne skupštine, vi ne možete, ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? Ja sam došla i uz sve neartikulisane njihove zvuke i prozivke se nasmejala i pružila, pozdravila ih, jer ljudi imaju pravo da misle drugačije - rekla je Lidija i dodala:
- Međutim, ta količina primitivizma, ta količina prostakluka i, i jednog ponašanja za koje zaista nemam reči, prvo su počeli da me vuku od pozadi, onda su krenuli da me čupaju za kosu, a zatim su me polivali jogurtom. Znate, to je nedopustivo za bilo kog pojedinca, jer oni su slabi kad su pojedinci, a kad su u grupi, oni su veoma jaki. Nikada, nikada se neću složiti sa onim što oni rade. Do kraja ću misliti ovako, i nikada ih se neću bojati. Sa 30 litara jogurta još da me poliju, da urade šta god hoće - rekla je Lidija.
Ona je potom upitala ko će da upravlja zemljom ako narodni poslanik nije bezbedan.
- Ali samo vas pitam: gde ide ova zemlja? Ko će da upravlja, i ko ima nameru da upravlja ovom zemljom, kad narodni poslanik nije bezbedan ispred Skupštine? Pritom, još samo da kažem, od 50 ili više policajaca koji su se nalazili ispred, niko nije reagovao. Sram vas bilo, sramota, rekla je Lidija Vukićević.