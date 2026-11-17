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Marija Radovanović, bivši sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedna od građana okupljenih ispred Narodne skupštine Srbije kao podrška Studentskoj listi, polila je poslanicu SNS Lidiju Vukićević jogurtom.

Podsetimo, u trenutku dok se Lidija Vukićević probijala kroz masu građana okupljenih ispred Narodne skupštine, ona joj je prišla i polila je jogurtom.

1/5 Vidi galeriju Incident ispred Skupštine Srbije, napad na Lidiju Vukićević Foto: Screenshot

Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, prišla je Lidiji dok se ona pela uz stepenice, s leđa je polila jogurtom, a potom pobegla u masu ljudi.

Ova žena je Lidiju Vukićević polila jogurtom Foto: Screenshot

Nakon ulaska u Narodnu skupštinu Srbije, Lidija se uplakana obratila javnosti zbog neprijatnosti koju je doživela.

- Znate, jako se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život, i celu svoju karijeru, sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas, ispred Narodne skupštine, vi ne možete, ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? Ja sam došla i uz sve neartikulisane njihove zvuke i prozivke se nasmejala i pružila, pozdravila ih, jer ljudi imaju pravo da misle drugačije - rekla je Lidija i dodala:

- Međutim, ta količina primitivizma, ta količina prostakluka i, i jednog ponašanja za koje zaista nemam reči, prvo su počeli da me vuku od pozadi, onda su krenuli da me čupaju za kosu, a zatim su me polivali jogurtom. Znate, to je nedopustivo za bilo kog pojedinca, jer oni su slabi kad su pojedinci, a kad su u grupi, oni su veoma jaki. Nikada, nikada se neću složiti sa onim što oni rade. Do kraja ću misliti ovako, i nikada ih se neću bojati. Sa 30 litara jogurta još da me poliju, da urade šta god hoće - rekla je Lidija.

Ona je potom upitala ko će da upravlja zemljom ako narodni poslanik nije bezbedan.