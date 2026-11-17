Politika
Advokati Pištaljke otkazali punomoćje Mariji Radovanović zbog napada na Lidiju Vukićević
- Advokati Pištaljke otkazali su punomoćje Mariji Radovanović, koju su ranije zastupali u sporu zbog uzbunjivanja
- Razlog je njen napad na narodnu poslanicu Lidiju Vukićević na stepenicama Skupštine, što je Pištaljka ocenila kao štetno za ugled uzbunjivača
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Advokati Pištaljke otkazali su punomoćje Mariji Radovanović, bivšem sekretaru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koju su zastupali u sporu zbog izvršenog uzbunjivanja, a zbog napada na narodnu poslanicu Lidiju Vukićević na stepenicama skupštine.
Pištaljka brani uzbunjivače bez obzira na njihovu političku i drugu opredeljenost, ali ovakvo ponašanje ugrožava decenijski rad na svesti o značaju uzbunjivača u društvu i ugledu koji uzbunjivači danas u Srbiji uživaju.
Napad na narodnu poslanicu sporan je i zbog toga što su do sada upravo uzbunjivači bili meta ovakvih napada. A tada, osim Pištaljke, nije bilo nikoga da ih zaštiti.
Lidija Vukićević ispolivana jogurtom Foto: Ilija Ilić
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kurir.rs/pistaljka.rs
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