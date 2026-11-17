Politika
OSUĐEN HAŠIM TAČI: Sud u Hag ga osudio na 17 meseci zatvora zbog ometanja pravde
Slušaj vest
Specijalozovana veća Kosova u Hagu danas je bivšeg vođu tzv. OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 17 meseci zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, kao i povrede tajnosti postupka i nepoštovanja suda.
"Sud vas glašava krivim za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti i učestvovanju u zajedničkom delovanju, prema članu 412 i 5, a po tački 12 optužnice. I krivim za nepoštovanje suda, prema članu 393, a po tački 13 optužnice. Za ta krivična dela izriče vam se jedinstvena kazna od 12 meseci zatvora", rekao je sudija izričući presudu.
Budući da je Tači, na osnovu naloga za hapšenje u ovom predmetu, već proveo u pritvoru vreme duže od tog perioda, smatra se da je izdržao kaznu po ovoj presudi.
kurir.rs/tanjug
3 · Reaguj
Komentariši