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Specijalozovana veća Kosova u Hagu danas je bivšeg vođu tzv. OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 17 meseci zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, kao i povrede tajnosti postupka i nepoštovanja suda.

"Sud vas glašava krivim za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti i učestvovanju u zajedničkom delovanju, prema članu 412 i 5, a po tački 12 optužnice. I krivim za nepoštovanje suda, prema članu 393, a po tački 13 optužnice. Za ta krivična dela izriče vam se jedinstvena kazna od 12 meseci zatvora", rekao je sudija izričući presudu.

Budući da je Tači, na osnovu naloga za hapšenje u ovom predmetu, već proveo u pritvoru vreme duže od tog perioda, smatra se da je izdržao kaznu po ovoj presudi.