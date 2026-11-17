VUČEVIĆ OSUDIO SRAMAN NAPAD NA LIDIJU VUKIĆEVIĆ: Dosledni su u napadima na žene, vređanju neistomišljenika i fizičkom ugrožavanju političkih protivnika
- Miloš Vučević ocenio je da polivanje Lidije Vukićević jogurtom ispred Skupštine predstavlja kontinuitet nasilja i demonstraciju sile.
- Poručio je da su napadi na žene, vređanje neistomišljenika i fizičko ugrožavanje političkih protivnika doslednost onih koje je nazvao blokaderima.
Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da napad na poslanicu te stranke Lidiju Vukićević ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije uoči početka konstitutivne sednice parlamenta predstavlja kontinuitet nasilja i demonstraciju sile.
"Ovakvi ispadi predstavljaju kontinuitet nasilja i demonstraciju sile onih koji državu i institucije žele da pretvore u poligon za anarhiju", naveo je Vučević na Instagramu.
Dodao je da se, kako je naveo, "blokaderima" jedno mora priznati - doslednost u napadima na žene, u vređanju neistomišljenika, fizičkom ugrožavanju političkih protivnika.
"Evo kako oni zamišljaju državu i Skupštinu. Kao anarhiju, kao vladavinu rulje koja nekažnjeno može svakoga da uvredi, napadne, udari. Mi sa takvima danas imamo posla", rekao je Miloš Vučević.
Pred početak konstitutivne sednice Skupštine Srbije u Pionirskom parku jutros su se okupile pristalicfe Studnetske liste, koje su aplauzom pozdravili kandidate te liste, a kandidatima za poslanike na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" su zviždali i skandirali uvrede, dok su Lidiju Vukićević polili jogurtom.
(Kurir.rs)