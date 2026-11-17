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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da napad na poslanicu te stranke Lidiju Vukićević ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije uoči početka konstitutivne sednice parlamenta predstavlja kontinuitet nasilja i demonstraciju sile.

"Ovakvi ispadi predstavljaju kontinuitet nasilja i demonstraciju sile onih koji državu i institucije žele da pretvore u poligon za anarhiju", naveo je Vučević na Instagramu.

1/4 Vidi galeriju Lidija Vukićević ispolivana jogurtom Foto: Ilija Ilić

Dodao je da se, kako je naveo, "blokaderima" jedno mora priznati - doslednost u napadima na žene, u vređanju neistomišljenika, fizičkom ugrožavanju političkih protivnika.

"Evo kako oni zamišljaju državu i Skupštinu. Kao anarhiju, kao vladavinu rulje koja nekažnjeno može svakoga da uvredi, napadne, udari. Mi sa takvima danas imamo posla", rekao je Miloš Vučević.

Pred početak konstitutivne sednice Skupštine Srbije u Pionirskom parku jutros su se okupile pristalicfe Studnetske liste, koje su aplauzom pozdravili kandidate te liste, a kandidatima za poslanike na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" su zviždali i skandirali uvrede, dok su Lidiju Vukićević polili jogurtom.