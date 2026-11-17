U Skupštini Srbije danas je održana konstitutivna sednica, a nakon donošenja odluke o potvrđivanju mandata narodni poslanici su položili zakletvu, čime je formalno konstituisan novi saziv parlamenta.

"Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi".

Podsetimo, novi saziv Narodne skupština Srbije danas je konstituisan! Potvrđeno je svih 250 mandata, a poslanici su upravo položili zakletvu posle čega im je predsedavajući, inače najstariji član parlamenta do izbora predsednika i potpredsednika parlamenta, čestitao i pozvao da potpišu tekst zakletve koju su upravo položili te ih uputio da sada treba da obrazuju poslaničke grupe kao i da je jedan poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe.