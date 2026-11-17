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Prvi na listi "Studentska lista - Studenti pobeđuju" poslanik Ilija Srdanović izjavio je danas da je sledeći institucionalni korak raspisivanje predsedničkih izbora i da postoji mogućnost da do kraja godine bude formirana nova Vlada.

00:10 Ilija Srdanović Izvor: MONDO/Uroš Matejić

- Danas nam je najvažnija tema konstituisanje Skupštine, pre svega upravnih organa u Skupštini, krećemo sa izborom predsednika Skupštine, to je izuzetno važno jer time biramo vršioca dužnosti predsednika Srbije - rekao je on novinarima tokom pauze konstitutivne sednice Parlamenta.

Kazao je da time počinje sledeći korak - raspisivanje predsedničkih izbora u skladu sa zakonskim okvirima i Ustavom Srbije.

Podsećamo, Skupština Srbije dobila je danas novi saziv, u kojem je prvi put posle 14 godina Srpska napredna stranka u opoziciji. Studentska lista osvojila je 140 a Ujedinjena Srbija 103 mandata.

1/102 Vidi galeriju Konstitutivna sednica Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

Sve informacije o sednici Skupštine Srbije, u kojoj je trenutno pauza do 14.30 časova, možete pratiti u našem BLOGU