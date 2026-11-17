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Bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu Marija Radovanović, koja je jogurtom polila Lidiju Vukićević po kosi ispred Narodne skupštine Srbije, oglasila se nakon incidenta koji je izazvala i pokušala je da opravda ovaj čin napada na poslanicu SNS.

"Nisam to radila radi performansa, nego sam prosto u momentu reagovala na sve što se dešavalo do sada", rekla je Marija za Danas.

Incident se dogodio jutros, prilikom dolaska poslanika na konstitutivu sednicu parlamenta.

- To je bila moja afektivna reakcija na sve što je ova organizovana kriminalna grupa radila u prethodnom periodu, na sva pomilovanja ubica i najgoreg mafijaškog miljea koji su oni okupili oko sebe, na neodgovornost za stradale pod nadstrešnicom, na nezapamćenu krađu ovog naroda i na sve što su uradili. Ja sam bila predsednik biračkog odbora na izborima. Bila sam napadnuta od strane njihovog pripadnika, tako da je i policija tada morala da interveniše.

Sprečila sam tog dana gomilu kupovine glasova i ovo jeste moja reakcija na sve to što se dešavalo - kaže Radovanović.

Navodi da njen postupak nije bio isplaniran.

1/4 Vidi galeriju Lidija Vukićević ispolivana jogurtom Foto: Ilija Ilić

- Ma kakvi, ne. Ponela sam doručak da imam. Ne znam da li ste obratili pažnju na to na kakav način ona ulazi, sa kakvom ohološću prolazi kroz narod koji je došao, kroz narod koji se borio jako teško. Svi smo se borili, a ona sada prolazi sa takvom jednom ohološću. Ona je u tom momentu prosto predstavnik svega što oni jesu - odgovara Radovanović zašto je kao metu izabrala baš Lidiju Vukićević.

Reagovala u afektu

Kaže da razume negativne reakcije građana koji podržavaju Studentsku listu, na njen postupak.

- Ovo nije nešto što ja uobičajeno radim. Ovo je zaista bilo afektivno ponašanje, ali razumem da se nekome to ne dopada. Svako ima pravo da mu se sviđa ili da mu se ne sviđa - kaže Radovanović.

Ističe i da razume i postupak advokata Pištaljke koji su joj otkazali punomoćje, a koji su je zastupali u sporu zbog izvršenog uzbunjivanja.

- Pištaljka prosto smatra da njihov klijent ne treba da bude u javnosti prepoznat na ovaj način - rekla je Radovanović.

Komentarišući ovaj incident Aleksandar Vučić, poslanik SNS u Skupštini Srbije, je rekao da ako se poslanik ne oseća bezbedno, onda građani znaju o kakvoj demokratiji je reč, navodeći da za 14 godina vlasti SNS niko nikada nije ovako nešto doživeo, uz poruku da će se "sloboda vratiti".