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Poslanica opozicione liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Ana Brnabić oglasila se povodom današnjih scena nasilja uoči konstitutivne sednice Skupštine Srbije kada je na stepenicama skupštinskog zdanja napadnuta poslanica SNS Lidija Vukićević koju su polili jogurtom i vukli za kosu.

Tim povodom Brnabićeva se oglasila na mreži X i napisala sledeće:

"Današnja, konstitutivna sednica Narodne skupštine, započela je onako kako je Studentska lista najavila - pokazali su da su oni pristojni, kulturni, elita i da će promeniti atmosferu u Narodnoj skupštini i uneti pristojnost. Naravno da nije - pokazali su tačno ko su i šta su. Vređali su sve poslanike koji se usuđuju da imaju mišljenje drugačije od Studentske liste, napadali su žene i uživali u tom teroru nad neistomišljenicima.

Ne da nisu pokazali da će parlament biti drugačiji, već ovo što su oni uradili NIKO NIKAD nije uradio - da se okupi pored pripadnika garde i napada narodne poslanike dok ulaze na svoje radno mesto. To nikada nije bilo u našoj Srbiji. To je njihova sloboda i demokratija - postoji samo za one koji ih slušaju i žele da je oduzmu svima ostalima. Borićemo se protiv ovoga svakoga dana, svim snagama, svim srcem", poručila je Brnabićeva.