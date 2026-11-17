Povod za debatu bila je konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije, u kojem SNS prvi put posle 14 godina prelazi u opoziciju nakon verifikacije 140 mandata Studentske liste i 103 mandata liste "Ujedinjena Srbija", dok je početak zasedanja obeležio i incident na stepeništu gde je poslanica Lidija Vukićević polivena jogurtom.

Očekivanja od novog saziva i kraj političkog populizma

Govoreći o tome kako će izgledati skupštinska zasedanja sada kada su uloge u parlamentu zamenjene, Vladimir Pajić je istakao da od predstavnika većine očekuje drugačiji pristup politici, dok za dojučerašnju vlast ima drugačije prognoze.

- Voleo bih da sa strane studentske liste sve bude bazirano na argumentima, na znanju i na integritetu. S druge strane, možemo da očekujemo da će naprednjaci, sada neopterećeni vlašću i onim što vlast nameće, biti možda čak i gori nego što su bili pre - da će biti bahatiji nego što su bili. Videćemo kako će to ispasti.

Na pitanje da li će parlamentarne rasprave ponovo pratiti teške i ružne reči kakvih je bilo prethodnih godina, on je ocenio da je društvo svesno cene takve komunikacije, ali da žustre polemike ne treba izbegavati dokle god ostaju u okvirima pristojnosti.

- Tako je, nadam se da će se sa tom praksom prekinuti. Mislim da smo kao društvo došli u trenutak kada smo dobro shvatili koliku cenu to ima po državu i javni prostor, i da prosto treba da radimo onako kako treba. Pošten i ispravan rad i dalje ostavlja prostor za debatu, žustru raspravu, ozbiljno neslaganje, pa čak i verbalni konflikt, što je prirodno za javni prostor, ali sve mora ostati u granicama kulturnog ponašanja i normalnog dijaloga.

Vladimir Pajić, Pokret slobodnih građana Foto: Kurir Televizija

Pajić je dodao da predstojeći period, uključujući i lokalne izbore, vidi kao priliku da se birači opredeljuju na osnovu programa, umesto dosadašnje prakse kratkoročnih finansijskih davanja.

- Treba da pobedi onaj ko zaista raspolaže većim znanjem, ko se više trudi i ima bolje rezultate, a ne onaj ko je bezočniji i ko više prihvata politički populizam, za koji i iz istorije i iz sadašnjosti vidimo da pravi ogromne probleme širom sveta. Ne treba da se zavaravamo da nama neće napraviti probleme. Smatram da će se u narednom periodu, i zbog predstojećih lokalnih izbora koji su veoma važni, političko polje otvoriti za konkretne ideje. Nadam se da će zavladati demokratičnost koja će omogućiti ljudima sa dobrim idejama i željom za radom da ih predstave i objasne građanima, kako bi ljudi glasali zbog programa i rada, a ne zbog jednokratnog deljenja po tri, pet ili šest hiljada dinara.

Iskustvo ili integritet i trka za predsednika države

Povodom dilema u javnosti da li poslanici sa studentske liste imaju dovoljno političkog iskustva za vođenje države, Pajić je naglasio da je lični integritet važniji od prethodnog staža u politici.

- Političko iskustvo je potrebno, ali nije presudno. Ključni zadatak svakog narodnog poslanika je da, u kontaktu sa građanima, otvara teme koje su njima bliske i važne, a za to prethodno političko iskustvo nije neophodno. Smatram da čovek sa integritetom, kao što su predstavnici studentske liste - može lako da stekne političko iskustvo. S druge strane, oni koji su pokazali da nemaju integritet, što je 99 odsto Srpske napredne stranke, to teško mogu da steknu uprkos političkom iskustvu.

S obzirom na to da konstituisanjem Skupštine počinje da teče rok za izbor nove vlade, ali i obaveza raspisivanja predsedničkih izbora do 27. decembra, Pajić veruje da će izvršna vlast biti formirana pre izlaska na birališta.

- Koliko sam video, nova vlast je već najavila da će odmah nakon ove zakazati sledeću sednicu Skupštine sa novim tačkama dnevnog reda. Izuzetno je važno da se vlada formira što pre, jer su velike stvari na stolu i mora da počne da radi u punom kapacitetu, bez tehničkog mandata. Time bi buduća vlast pokazala sigurnost i odlučnost, i verujem da će se to desiti pre predsedničkih izbora koje očekujemo krajem godine.

1/55 Vidi galeriju Dolazak poslanika u Skupštinu Foto: Ilija Ilić

Kada je reč o samim predsedničkim izborima, on ocenjuje da se Srpska napredna stranka nalazi u ozbiljnom kadrovskom problemu jer godinama nije gradila druge lidere osim jednog čoveka.

- Činjenica je da Srpska napredna stranka tu nema kandidata i ima kadrovske probleme. Kada 14 godina čitavu politiku vezujete za Aleksandra Vučića, a on više ne može da bude kandidat, dok u međuvremenu niste izgradili stranku i ozbiljne ljude od integriteta, ostajete u ovakvoj situaciji. Ima ona grčka poslovica: 'Ne vezujte brod za jedan kanap'. Mislim da su oni upravo to uradili, da je jedan politički vetar taj kanap presekao i da taj brod sada leluja levo-desno bez kontrole.

Komentarišući najave drugih kandidatura, poput Branimira Nestorovića, Pajić smatra da kandidat studentske liste u ovom trenutku nema pravu konkurenciju.

- Ti ljudi ne mogu da budu pravi takmaci kandidatu studentske liste. Mislim da u ovom trenutku, uz ovakvo ponašanje Srpske napredne stranke, čak ni Aleksandar Vučić, sve i da ima tu mogućnost ne bi mogao da parira. Zato mi ti izbori deluju prilično izvesno. Izvesno je da će studentska lista imati svog predsednika republike i koherentnu vlast na svim nivoima - u Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije i na mestu predsednika.

Prioriteti nove vlade i evropski put

Govoreći o prvim koracima koje budući kabinet mora da preduzme nakon formiranja, sagovornik iz Pokreta slobodnih građana izdvojio je ekonomiju, energetiku i obračun sa korupcijom u bezbednosnom sektoru.

- U fokusu nove vlade pre svega treba da budu energetika i ekonomska stabilnost države, što je i najavljeno kao primarni zadatak. Pored toga, odmah treba nastaviti borbu protiv korupcije na svim nivoima i dati epilog procesima pokrenutim u tehničkom mandatu. Veliko pitanje ostaju resori sile - vojska, policija i Bezbednosno-informativna agencija, jer građani očekuju da se korupcija u tim sektorima hitno iskoreni, inače će rad buduće vlasti biti znatno otežan.

Pored bezbednosnih struktura, na listi hitnih poslova nalaze se i stabilizacija agrara, usvajanje novog budžeta i očuvanje prosvete i kulture.

- Paralelno s tim, na stolu su pitanja u poljoprivredi i subvencije, gde smo videli pokušaje opstrukcije tehničkog ministra Glamočića, a stabilnost tog sektora je od velikog značaja za građane. Slede izrada i izglasavanje novog budžeta, koji će pokazati pun opseg politike za narednu godinu, pri čemu obrazovanje i kultura, kao ključni pokretači promena u društvu, ne smeju pasti u drugi plan.

Na spoljnopolitičkom planu Pajić ističe važnost odmerene diplomatije prema Vašingtonu i Briselu, kako bi Srbija što pre odblokirala evropske fondove i nastavila integracije.

- U međunarodnim odnosima vlada mora da nastupa smireno i odmereno, pre svega prema SAD i Evropskoj uniji, sa kojima su predstavnici Studentske liste već imali niz dobrih sastanaka. Odnos sa EU, kao najznačajnijim partnerom, mora biti još čvršći kako bismo ubrzali evropski put, otvorili Klaster 3 i što pre dobili sredstva iz Plana rasta koja su bila zaustavljena zbog Srpske napredne stranke. Izazovi su veliki i ne možemo očekivati da se sve reši odmah, ali treba dati prvih 100 dana, a potom i šest meseci, da vidimo kako će se stvari odvijati.

Buđenje institucija i kritika kao korektiv

Osvrćući se na period od nešto više od tri nedelje nakon izbora, Pajić je naveo da se u društvu ponovo javila nada, a kao prve vidljive znake promena izdvojio je rad tužilaštva i regulatornog tela za medije.

- Pojavila se nada da su promene moguće i to je ključna stvar koju svi vide i osećaju. Neke promene su se već desile i sada postoji nada u opšte društvene reforme u kojima svi žele da učestvuju. Vidimo da se u ove tri nedelje probudilo javno tužilaštvo i da su pokrenuti procesi koji su dugo stajali u fioci, iako je veliki problem to što određeni tužioci dugo nisu radili svoj posao, a sada odjednom mogu.

1/106 Vidi galeriju Konstitutivna sednica Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

Komentarišući vesti o bekstvima iz zemlje i privođenjima pojedinih pripadnika MUP-a, Pajić je upozorio da istrage ne smeju ostati bez sudskog epiloga.

- Čuli smo da su neki pobegli iz zemlje u strahu od hapšenja, dok su neki privedeni, poput Krička i drugih ljudi iz MUP-a. Ključno je da sud i tužilaštvo to sprovedu do kraja, da ne bude 'sportski ribolov' gde neko provede mesec dana u pritvoru pa bude pušten zbog proceduralnih propusta ili nedostatka dokaza, već da za godinu ili godinu i po dana dobijemo pravosnažne epiloge i da korumpirani završe u zatvoru. Ko krade, ide u zatvor - to je osnovno pravilo koje je moje očekivanje već deset godina koliko sam u politici, a što od SNS-a i njegovih partnera nismo dobili.

Iako je Pokret slobodnih građana podržao Studentsku listu, Pajić poručuje da to ne znači bezuslovno ćutanje na eventualne greške nove vlasti.

- Od buduće vlasti su očekivanja posebno velika, a i oni sami su poručili da ih otvoreno kritikujemo ako nešto ne bude dobro. Mi smo kao Pokret slobodnih građana pružili podršku Studentskoj listi jer smatramo da je ova reforma izuzetno važna. Učestvovaćemo u njoj i dati maksimum svojim iskustvom, ali zadržavamo pravo i odgovornost da kritikujemo sve što ne bude dobro - i to treba da bude svakodnevica na koju vlast mora da bude naviknuta.

Koliko je vremena potrebno da građani osete boljitak

Na pitanje kada će građani u svakodnevnom životu osetiti konkretne efekte političkih promena, Pajić je napravio jasnu razliku između ekonomskih mera i oporavka društvenih odnosa.

- Neke promene mogu da se sprovedu za mesec dana, neke za pet ili šest meseci, dok su za neke potrebne godine, ako ne i decenije. Pitanja iz energetike, ekonomije, obrazovanja i poljoprivrede mogu relativno brzo da se saniraju kroz stavke u budućem budžetu - što znači da u roku od godinu ili dve građani zaista mogu da osete pomak.

Sa druge strane, saniranje dubokih podela u društvu zahtevaće mnogo više vremena i strpljenja od jednog izbornog ciklusa.

- Međutim, kada su u pitanju narušeni društveni odnosi i duboka podeljenost, što je ogroman problem koji ostaje kao nasleđe Srpske napredne stranke, na tome moramo da radimo sigurno deset godina da bismo osetili pravu promenu. Tu građani treba da pokažu volju, nadu i posvećenost, ali i jedno kamilje strpljenje kako bismo napravili državu po meri građana. Ovo je tek početak. Ova vlada, čak ni u punom četvorogodišnjem mandatu, neće stići da završi sve na tom polju, ali je važno da krenemo u dobrom pravcu i uđemo u pravi voz - jer u pravom vozu svaka stanica će biti prava. Dosad smo bili u pogrešnom vozu, pa je svaka stanica bila pogrešna. Dakle, neke rezultate očekujemo odmah, a za neke je potrebno vreme.

Oštre osude incidenta ispred Skupštine i kritika sastava nove većine

Sa druge strane, član Srpske napredne stranke Nebojša Obrknežev oštro je reagovao na današnja dešavanja ispred parlamenta, osudivši napad na narodnu poslanicu Lidiju Vukićević prilikom ulaska u zgradu.

- Neverovatno mi je ovo što sam gledao prilikom ulaska budućih narodnih poslanika u Narodnu skupštinu - da sekretarka Medicinskog fakulteta Marija Radovanović sebi dozvoli takav primitivizam da jogurtom poliva Lidiju Vukićević, dok nekoliko novinarskih ekipa stoji, smeje se i traži od nje maramice kojima se brisala. To je ponižavanje žene, njene ličnosti i budućeg narodnog poslanika koji nikome ništa nije zgrešio niti rekao tokom kampanje.

Lidija Vukićević Foto: Ilija Ilić

Obrknežev je kritikovao i način na koji su studenti organizovali ispraćaj svojih poslanika, ocenivši da to pokazuje nepoznavanje skupštinskih procedura i funkcionisanja države.

- Prvo su se pojavile vesti da je studentima zabranjen ulazak u Skupštinu, da bi se ispostavilo da im je zabranjen boravak na galeriji. Zamislite na šta bi ličio dom Narodne skupštine da su ušli na galeriju. Vidi se apsolutno nepoznavanje funkcionisanja institucija - svečanost sa porodicama i delegacijama je prilikom formiranja vlade, a ne na konstitutivnoj sednici. Oni su pozvali na okupljanje u Pionirskom parku kako bi ispratili poslanike sa svoje liste, a čuli smo i Vladana Đokića kako kaže da oni ulaze u institucije da bi tek učili kako se vodi država.

05:42 SUKOB PAJIĆA I OBRKNEŽEVA U STUDIJU KURIRA Tužilaštvo se probudilo! "Ključno je da procesi ne budu 'sportski ribolov', već da korumpirani završe u zatvoru" Izvor: Kurir televizija

Izražavajući zabrinutost zbog strukture poslanika nove većine, on se pozvao na staru ocenu Vojislava Šešelja da parlament mora da oslikava sve slojeve društva, a ne samo akademsku zajednicu, dovodeći u pitanje kredibilitet pojedinih kandidata.

- Bojim se vremena koje sledi, jer kao što je Vojislav Šešelj rekao pre 30 godina, jadna je skupština u kojoj sede samo doktori nauka - u njoj moraju biti i seljak, i trgovac, i radnik, ljudi iz svih društvenih slojeva, i iz ruralnih i iz urbanih sredina. Na studentskoj listi je 86 odsto ljudi iz istog kruga, a jedini koji se predstavljaju kao poljoprivrednici su Zlatko Kokanović, koji je poznat po tome što je traktorom provalio graničnu ogradu i nije odgovarao za to, i Čupić, koji je na televiziji govorio besmislice o velikim parcelama i biodiverzitetu, iako je od države i Grada Beograda legalno dobijao subvencije za plastenike.

Na kraju ovog dela izlaganja, on je zamerio izostanak reakcije policije ispred ulaza u parlament, ocenivši da okupljanje nije doprinelo smirivanju strasti.

- Internet sve pamti, pa će pamtiti i ovo što je uradila Marija Radovanović, kao i to da su Lidiju čupali dok je ulazila u Skupštinu. Uvek je stepenište Skupštine bilo slobodno, tu su stajali gardisti, a sada je rulja došla do samog ulaza dok policija nije reagovala. Studenti u blokadi su znali šta će se desiti kada su pozvali na okupljanje - to nije smirivanje tenzija, to je katastrofa.

Polemika o diplomama, etičkim komisijama i Centru za društvenu stabilnost

Odgovarajući na izlaganje Obrkneževa, Pajić je ponovo istakao da iskustvo bez integriteta nanosi štetu državi, te da je politička praksa iz devedesetih godina prošlost.

- Političko iskustvo je dobro samo ukoliko je bazirano na integritetu. Ako imate iskustvo zasnovano na korupciji, poput Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Maje Gojković i raznih naprednjačkih i socijalističkih kadrova, ono ne znači ništa i pravi ogromnu štetu državi, koju će buduća vlast morati da sanira. Ljudi prepoznati po integritetu u svojoj struci i životu vrlo lako će savladati formalni deo posla, dok ovi drugi to nikada neće moći.

On je odbacio pozivanje na stavove lidera radikala, poručivši da su građani na izborima glasali za nove ljude i budućnost, a ne za politiku sukoba i podela.

- S druge strane, citiranje Vojislava Šešelja danas je potpuno irelevantno - to su recidivi devedesetih, a građani su na izborima rekli da žele nove ljude, a ne one koji su 30 ili 40 godina u politici. Kada se mlad čovek vezuje za te recidive prošlosti, to nije dobro, jer treba da se bavimo politikom budućnosti i kvalitetom života građana, o čemu srećom više neće odlučivati ni Šešelj ni Vučić. Oni su u dva navrata, i devedesetih i sada, pokazali da znaju samo da podele društvo, izazovu krize i nesreće, i da to zaogrnu u lažni patriotizam. Sa tim nasleđem je gotovo.

Pajić je stao u odbranu obrazovanih ljudi na studentskoj listi, suprotstavljajući ozbiljan naučni rad spornim diplomama pojedinih funkcionera bivše vlasti.

- Takođe, konstatacija protiv doktora nauka je potpuno neutemeljena. Ozbiljan doktorat nije ono kako ga naprednjaci zamišljaju - odlazak na neki pseudo-fakultet na livadi po diplomu već godine ozbiljnog naučnog rada, kakav imaju mnogi ljudi sa studentske liste. Ne smemo govoriti protiv obrazovanja jer se snaga države bazira na znanju, a ne na populizmu. Znamo za mnoge naprednjake sa lažnim ili sumnjivim diplomama, poput Siniše Malog, Aleksandra Šapića ili aktuelne guvernerke, a kada premotate unapred, vidite do čega to dovodi - do skandala sa Alta bankom, iznošenja novca iz trezora i zatvaranja banke dok se sve to sakrivalo.

Na pomen spornih doktorata, Obrknežev je izneo svoje iskustvo sa fakulteta, tvrdeći da univerzitetske etičke komisije često služe za političke obračune ili prikrivanje sopstvenih propusta.

- Dok sam još bio na fakultetu i pre nego što sam se bavio politikom, nekoliko puta smo podnosili zahteve za utvrđivanje plagijata određenih profesora. Međutim, formira se etička komisija koja navodno čuva integritet univerziteta i kaže da, iako je 75 odsto teksta prepisano iz arapskih udžbenika, to nije plagijat. Etičke komisije se uvek osnivaju ili da bi zaštitile samu instituciju univerziteta, ili da bi nekoga politički diskreditovale, kao što je bio slučaj sa Sinišom Malim. Ovo što nam se sada dešava dokaz je da je politika napokon potpuno izašla na videlo na samim fakultetima i univerzitetima.

Nebojša Obrknežev, član SNS-a Foto: Kurir Televizija

Debatu je zaključio Pajić, zamerivši sagovorniku nepoverenje u državne institucije i podsetivši ga na angažman u Centru za društvenu stabilnost i sudske presude koje su usledile.

- Mnogo mi je žao što ne verujete u našu državu i naše institucije, pa govorite kao da se komisije formiraju ad hoc samo da bi diskreditovale univerzitet za račun, na primer, Siniše Malog. Ljudi koji su u prethodnom periodu uništili institucije, a dolaze iz Srpske napredne stranke, kupovali su doktorate i bavili se korupcijom na sve moguće načine.

On je na kraju podsetio da će ta organizacija sada morati da snosi zakonske posledice i objavi presudu zbog kampanja vođenih protiv univerzitetskih profesora.

- Evo sada vidimo šta sve izlazi na videlo, a tek ćemo videti kada se formira buduća vlada. Pritom govorite o integritetu, a bili ste u Centru za društvenu stabilnost - ne znam samo zašto je taj centar sklonio sve svoje saradnike sa sajta kada je došlo do ove promene. Nije tu pukao server, već Centar za društvenu stabilnost sada mora da plati kaznu zbog toga što ste preko njega video-snimcima i napisima direktno diskreditovali profesore poput Dušana Spasojevića i Jelene Kleut. I tu presudu morate da objavite na tom istom sajtu i da ona tamo stoji godinu dana. To su institucije i to su zakoni ove zemlje

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