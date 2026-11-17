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Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu oglasili su se nakon događaja koji se odigrao jutros ispred doma Narodne skupštine, kada je Marija Radovanović, bivša sekretarka ove visoke škole polila Lidiju Vukićević jogurtom po glavi.

Reakciju na incident objavljena je na zvaničnom nalogu studenata u blokadi Medicinskog fakulteta u Beogradu na društvenoj mreži Iks.

"Povodom jutrošnjeg događaja ispred doma Narodne skupštine u kom je učestvovala bivša zaposlena našeg fakulteta obaveštavamo javnost da taj čin nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažemo i borimo.

Kao i uvek do sada, pozivamo građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od njihove političke pripadnosti", piše u objavi.

Podsetimo, u trenutku dok se Lidija Vukićević probijala kroz masu građana okupljenih ispred Narodne skupštine, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu joj je prišla i polila je jogurtom. Nakon ulaska u Narodnu skupštinu Srbije, Lidija se uplakana obratila javnosti zbog neprijatnosti koju je doživela, a više o tome pročitajte ovde.