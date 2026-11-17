SAZNAJEMO: JOVO BAKIĆ ŠEF POSLANIČKE GRUPE, KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ALEKSANDAR ČUPIĆ! Plenumi doneli odluku još sinoć
Sociolog Jovo Bakić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, imenovan je za šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, iako je jedno vreme figurirao i kao ozbiljan kandidat za ministra unutrašnih poslova Srbije, saznaje Kurir!
Takođe kako dalje saznajemo od izvira bliskih Studentskoj listi - profesor Aleksandar Čupić biti kandidat za predsednika Narodne skupštine!
- Ova odluka je doneta sinoć na plenumu. Bakić je sebe video kao ministra policije, ali mu je na sastancima s plenumom objašnjeno da on kao profesor ne bi mogao da se snađe u tom "osinjem gnezdu"! Bakiću nije bilo pravo u početku, ali je prihvatio odluku. Takođe, dobar razlog zbog čega je baš on na čelu poslaničkog kluba je i to što ume da parira iskusnim pokitičarima iz SNS-a, sadašnje opozicije. Vladajućoj većini, uglavnom neiskusnoj u parlamentu, potreban je neko ko će ući u debatu sa Vučićem, Brnabićevom, Milenkom Jovanovim... - kaže izvor Kurira.
Takođe, kako dalje saznajemo, na sednici plenuma odlučeno je da Skupštinom predsedava Aleksandar Čupić, koji će tako postati v.d. predsednika Srbije.