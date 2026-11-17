- Ova odluka je doneta sinoć na plenumu. Bakić je sebe video kao ministra policije, ali mu je na sastancima s plenumom objašnjeno da on kao profesor ne bi mogao da se snađe u tom "osinjem gnezdu"! Bakiću nije bilo pravo u početku, ali je prihvatio odluku. Takođe, dobar razlog zbog čega je baš on na čelu poslaničkog kluba je i to što ume da parira iskusnim pokitičarima iz SNS-a, sadašnje opozicije. Vladajućoj većini, uglavnom neiskusnoj u parlamentu, potreban je neko ko će ući u debatu sa Vučićem, Brnabićevom, Milenkom Jovanovim... - kaže izvor Kurira.