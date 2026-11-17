"NIJE IZVESNO DA ĆU BITI IZABRAN DANAS" Aleksandar Čupić o kandidaturi za predsednika Skupštine: Jako sam ponosan što sam predložen za tu funkciju
Poslanik Studentske liste, profesor Aleksandar Čupić, koji je predložen za predsednika Skupštine Srbije, izjavio je da je spreman da preuzme tu funkciju, ali da nije izvesno da će biti izabran danas.
- Jako sam ponosan što sam predložen za funkciju predsednika parlamenta, spreman sam da preuzmem tu ulogu, ali nije izvesno da će se to desiti danas - rekao je Aleksandar Čupić.
On je kritikovao i način na koji predsedavajući Stojan Radenović vodi sednicu, ukazujući na duge pauze u radu parlamenta.
Skupština Srbija dobila je danas dva poslanička kluba. "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", čiji je predsednik Aleksandar Vučić, a zamenik Milenko Jovanov, i "Studentska lista", na čijem je čelu Jovo Bakić, dok je za zamenika određena Aleksandra Štimac, saopšteno je na konstitutivnoj sednici parlamenta.