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Poslanik Studentske liste, profesor Aleksandar Čupić, koji je predložen za predsednika Skupštine Srbije, izjavio je da je spreman da preuzme tu funkciju, ali da nije izvesno da će biti izabran danas.

- Jako sam ponosan što sam predložen za funkciju predsednika parlamenta, spreman sam da preuzmem tu ulogu, ali nije izvesno da će se to desiti danas - rekao je Aleksandar Čupić.

On je kritikovao i način na koji predsedavajući Stojan Radenović vodi sednicu, ukazujući na duge pauze u radu parlamenta.