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Poslanik Studentske liste, profesor Oliver Tošković, izjavio je danas da mu je žao što je poslanica Srpske napredne stranke (SNS), glumica Lidija Vukićević, polivena jogurtom ispred Doma Narodne skupštine, i da tako nešto ne bi trebalo činiti.

napad na Lidiju Vukićević Foto: Screenshot

- Mislim da je šteta što se tako nešto desilo, mislim da je loše, i da zaista treba osuditi. Ja razumem da su ljudi besni, da ima puno ljudi koji su ne samo nezadovoljni, nego da je prosto bes akumuliran godinama, ali zapravo smo došli do jedne faze da smo zaista, nešto što je bilo nezamislivo, na miran i dostojanstven način, dobili izbore u maltene nemogućim uslovima. I treba to nastaviti - rekao je Tošković za N1.

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Kazao je i da je uveren da nova većina može "i mora" da kreira i novu atmosferu rada u parlamentu. Govoreći o konstitutivnoj sednici, kazao je da očekuje da se predsednik i potpredsednici parlamenta izaberu što pre da bi država izašla iz „tehničkog mandata“.

- Odnosno da dobijemo brzo predsednika nove Skupštine, da izaberemo tehnički te stvari koje treba, potpredsednike, da krene biranje odbora, kako bi stvari vrlo brzo krenule da se konstituišu, odnosno da država izađe iz ovog tehničkog mandata u kome je trenutna Vlada - dodao je Tošković.