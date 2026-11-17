"DOSTOJANSTVO SVAKOG ČOVEKA MORA BITI IZNAD POLITIČKIH PODELA" Milan Antonijević: Polivanje Lidije Vukićević jogurtom nedopustivo nasilje
- Milan Antonijević ocenio je da je polivanje jogurtom Lidije Vukićević nedopustivo nasilje i ponižavanje. Istakao je da političke razlike ne mogu biti opravdanje za takav čin
- Posebno je upozorio da je zabrinjavajuće kada su ovakvim postupcima izložene žene u politici. Dodao je da dostojanstvo svakog čoveka mora biti iznad političkih podela
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio je kao nedopustivo polivanje jogurtom poslanice i glumice Lidije Vukićević na stepenicama Doma Narodne skuštine, ističući da političke razlike ne mogu biti opravdanje za nasilje i ponižavanje.
Antonijević je na društvenoj mreži Iks (X) ocenio da posebno zabrinjava kada su takvim postupcima izložene žene u politici.
"Tužno je da ljudi koji se u javnosti zalažu za ozbiljnije i pristojnije društvo na ovakav način ponižavaju ženu koja je izabrana za narodnu poslanicu", ocenio je on.
Prema njegovim rečima, lična odgovornost mora biti princip koji važi za sve, bez izuzetka i jednako je važno utvrditi odgovornost za napade na studente i predstavnike opozicije u prethodnom periodu, kao i za današnji napad ispred Skupštine i sve druge incidente "kojima je obilovao prethodni period, a koji nisu dobili epilog".
"Nema opravdanja za nasilje, bez obzira na to ko ga čini i prema kome je usmereno. Dostojanstvo svakog čoveka mora biti iznad političkih podela", dodao je Antonijević.
Istakao je i da za svaki od tih postupaka odgovaraju pojedinci, a ne čitave društvene ili političke grupe.
kurir.rs/beta