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Lider opozicije Aleksandar Vučić obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije, izneo je svoju verziju događaja tokom izborne noći, odbacujući tvrdnje da je razgovarao sa predstavnicima Evropske unije nakon zatvaranja biračkih mesta.

Vučić je naveo da je tokom izbornog dana očekivao brojne pozive iz evropskih institucija i političkih krugova, kao što je, prema njegovim rečima, bio slučaj prethodnih godina, ali da se to ovog puta nije dogodilo.

Vučić je na početku čestitao pobednicima izbora i onima koji su izabrani za šefove poslaničkih grupa pa podsetio na jutrošnje incidente i napade pre početka Skupštine.

- Nisam nijednu uvredljivu reč izgovorio osim ako vas nisam uvredio time što sam vam čestitao a i mene je iznenadilo što ste šef poslaničke grupe, rekao je Vučić na viku iz redova Studentske liste obrativši se i Bakiću posle čega je dodao:

- Imali smo priliku da vidimo najbrutalniji napad na poslanicu Lidiju Vukićević koja je kriva što je valjda htela da radi svoj posao a za koju su glasali građani kao i za bilo koga od vas - rekao je Vučić i da su je čupali, vukli i polili jogurtom, te dodao da "nismo čuli ni izvinjenje ni reči osude".

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot RTS

Vučić je reagovao i na viku iz klupa Studentske liste poručivši poslanicima pozicije da mogu da se žale na povredu Poslovnika kad on završi svoje izlaganje pa, poručio da je tu već ujutru od 8 pa može i da ih obuči.

Potom je obrazložio predlog opozicije da ugledni naučnik Stojan Radenović treba da bude predsednik nove Skupštine, koji je veći matematičar "od svih nas ovde zajedno iako ga sad u medijima pozicije nazivaju deda Stojkom i za njega kažu da je najbolji matematičar od svih u SNS."

Dodao je i da dok je Radenović radio sve svoje naučne radove bili visoko na listi univerziteta a kad je on posustao strmoglavo su pali.

Vučić je potom podsetio na sve što je Studentska lista u poslednjih 23 dana izgovarala da je hteo da izvrši državni udar posle izbora i slično za šta je dobio i "obaveštenje pre neki dan na RTS od belgijske ambasadorke koje se i ne seća niti zna kako se zove da je hteo da izvrši udar ali da ga je u tome navodno sprečila EU".

Potom je opisao kako je izgledala izborna noć i da ni sa kim nije razgovarao ni sa jednim strancem, nego sa Dodikom, Stevandićem i Kneževićem.

Vučić o izbornoj noći: Sačekali su me u Aleksinačkih rudara ljudi i nasrnuli na auto i hteli da ga okrenu naopačke

- Sačekali su me u Aleksinačkih rudara ljudi i nasrnuli na auto i hteli da ga okrenu naopačke, ovo prvi put govorim, rekao je Vučić pa podsetio na jutrošnje objave na pojedinim portalima kako je jogurt dobar za kosu pa upitao kako bi se osećale dame sada u Skupštini kada bi ih neko polivao jogurtom i da to više govori o njima a ne o Lidiji Vukićević.

Vučić je u Skupštini rekao i da ne razume šta je smešno i da nemaju ništa drugo da ponude sem jogurta i mržnje pa ni pobedu nisu mogli da prihvate kako treba.

- Mi smo u ova 23 dana prošli kroz pravi teror, rekao je Vučić i podsetio na napade svud po Srbiji jer su "shvatili da pobeda nije trenutak da se slavi nego da se izlije bes - rekao je on.