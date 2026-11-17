PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU P3 823/24
VIŠI SUD U BEOGRADU U IME NARODA
Sudija Dina Drljača Savićević, sudija pojedinac u parnici tužioca Srđana Škora iz Beograda, čiji je punomoćnik advokat Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih MONDO INC DOO BEOGRAD, Beograd, ul. Vlajkovićeva br. 8, izdavača elektronskog medija "Kurir.rs" i Rajka Nedića glavnog i odgovornog urednika elektronskog medija "Kurir.rs" čiji je zajednički punomoćnik advokat iz Beograda Aleksandar Petrović, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon zaključene glavne i javne rasprave održane dana 27.04.2026. godine, doneo je
PRESUDU
DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Srđana Škora iz Beogarda, pa SE OBAVEZUJU tuženi MONDO INC DOO izdavača medija „Kurir.rs" i Rajko Nedić, glavni urednik elektronskog medija „Kurir.rs" da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 80.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.04.2026. godine, kao dana presuđenja pa do isplate, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Srdana Škoro iz Beograda u delu kojim je traženo da se obavežu tuženi MONDO INC DOO izdavač medija „Kurir.rs" i Rajko Nedić glavni urednik elektronskog medija „Kurir.rs" da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpeljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda isplate preko dosuđenog iznosa od 80.000,000 dinara, a do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, iznos od još 20.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.04.2026. godine kao dana presuđenja pa do konačne isplate kao NEOSNOVAN.
OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić, glavni i odgovorni urednik elektronskog medija "Kurir.rs" da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom mediju „Kurir.rs", bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
OBAVEZUJU SE tuženi MONDO INC DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu i Rajko Nedić iz Beograd, da tužiocu Srđanu Škoru iz Beograda, solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu do 101.100,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti, pa do isplate, u roku od 15 dana od dostavljanja prepisa presude.