DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Srđana Škora iz Beogarda, pa SE OBAVEZUJU tuženi MONDO INC DOO izdavača medija „Kurir.rs" i Rajko Nedić, glavni urednik elektronskog medija „Kurir.rs" da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 80.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.04.2026. godine, kao dana presuđenja pa do isplate, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Srdana Škoro iz Beograda u delu kojim je traženo da se obavežu tuženi MONDO INC DOO izdavač medija „Kurir.rs" i Rajko Nedić glavni urednik elektronskog medija „Kurir.rs" da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpeljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda isplate preko dosuđenog iznosa od 80.000,000 dinara, a do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, iznos od još 20.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.04.2026. godine kao dana presuđenja pa do konačne isplate kao NEOSNOVAN.