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Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić pozvao se na Poslovnik na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, prilikom čega je ukazao na odredbu prema kojoj govornik može da govori samo o tački dnevnog reda i zamerio predsedavajućem Stojanu Radenoviću što Aleksandra Vučića nije opominjao kada je odstupao od teme.

- Ovaj govornik je govorio dva i po minuta po tački dnevnog reda od sat i 43 minuta koliko je govor trajao. Drugim rečima, trebalo je da ga opominjete stalno, a vi ga niste opomenuli nijednom. To je vaša stvar, ali to je upravo razlog zbog čega ne možete biti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, jer ne poštujete Poslovnik - rekao je Bakić predsedavajućem Stojanu Radenoviću.

1/106 Vidi galeriju Konstitutivna sednica Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

Šef poslaničke grupe Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić odgovorio je Jovu Bakiću, koji je prethodno rekao da je došlo do povrede Poslovnika, i ponovo se osvrnuo na incidente ispred Narodne skupštine. Vučić je rekao da je očekivao izvinjenje, posebno zbog postupanja prema ženama, i dodao da su se neki mladi ljudi tog dana izvinili.

- Dovoljno je bilo samo da kažete: 'U pravu ste, izvinite.' Neki mladi ljudi su to danas rekli - kazao je Vučić.

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