ANA BRNABIĆ U SKUPŠTINI SE OBRATILA PREDSEDAVAJUĆEM RADENOVIĆU: Morali ste da reagujete u prvoj rečenici, Studentska lista uradila nešto što nikad niko nije
Ana Brnabić je, obraćajući se na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine, rekla da je povređen član 107 koji se odnosi na dostojanstvo Narodne skupštine.
Obraćajući se predsedavajućem, Stojanu Radenoviću, a govoreći o izlaganju Jugoslava Gašića sa Studentske liste, rekla je:
"Smatram da ste morali da reagujete u prvoj rečenici, kada je narodni poslanik rekao, citiram: 'Ovo je moj prvi put u skupštini i jedno opšte razočaranje na šta liči ovaj dom. Sveli ste ovaj dom na dijalog kao na jednoj autobuskoj stanici ili pijaci.' Dakle, to je rekao narodni poslanik sa liste Studentska lista - studenti pobeđuju, koji su danas uradili nešto što nikad niko nije uradio u ovom domu. Ni 90-ih, ni tokom 2000-ih, ni poslednjih 14 godina, a to je da su pozvali svoje pristalice da dođu, da se popnu na stepenice, da naprave špalir kao topli zec, da napadaju, vređaju, dobacuju, smeju se, terorišu svoje kolege narodne poslanike - vuku ih i čupali."
Podsećajući da je Lidija Vukićević polivena jogurtom, Ana Brnabić je nastavila:
"Sve to su snimali, onda se smejali, slavili to, seirili nad tim, vređali i druge narodne poslanike sa liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija', žene... Pristalice Studentske liste koje ste vi pozvali da dođu i sve to rade, dobacivali su da su 'ku***'. I čitav današnji dan, ponavljam, nismo čuli 'izvinite'. Sve drugo smo čuli, samo nismo čuli 'izvinite'. Pored ovoga i unižavanja kolega i koleginica narodnih poslanika na najgrublji mogući način, oni su ovim što su njihove pristalice uradile na njihov poziv, unizili ovaj dom kako ga niko nikada nije unizio, ali takođe i gardu vojske Srbije koja po prvi put u istoriji parlamentarizma nije mogla da se vidi od rulje koja je došla tu da maltretira narodne poslanike - poslanike svih građana Republike Srbije. Nikakvo pravo nemate da nam pričate o tome kako izgleda ovaj dom."
Na kraju, Ana Brnabić je dodala:
"Zato što ste vi sa Studentske liste danas pokazali da vam nije stalo ni do poštovanja ovog doma, ni dostojanstva ovog doma, i da umesto onoga što ste obećavali, da ćemo videti kulturu, lepotu, pristojnost, da smo videli nešto, poniženje kakvo ovaj dom ne pamti od 90-ih godina, nikada. To ste uradili vi, i nikakvo pravo nemate da pričate o dostojanstvu ove Narodne skupštine, koje ste prekršili na najgrublji mogući način, prvi dan prve konstitutivne sednice ovog saziva, i prema građanima, i prema gardi Vojske Srbije, i prema narodnim poslanicima. I borićemo se da sačuvamo dostojanstvo ovog doma, uprkos takvima kao što ste vi."