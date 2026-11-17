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Ana Brnabić je, obraćajući se na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine, rekla da je povređen član 107 koji se odnosi na dostojanstvo Narodne skupštine.

Obraćajući se predsedavajućem, Stojanu Radenoviću, a govoreći o izlaganju Jugoslava Gašića sa Studentske liste, rekla je:

"Smatram da ste morali da reagujete u prvoj rečenici, kada je narodni poslanik rekao, citiram: 'Ovo je moj prvi put u skupštini i jedno opšte razočaranje na šta liči ovaj dom. Sveli ste ovaj dom na dijalog kao na jednoj autobuskoj stanici ili pijaci.' Dakle, to je rekao narodni poslanik sa liste Studentska lista - studenti pobeđuju, koji su danas uradili nešto što nikad niko nije uradio u ovom domu. Ni 90-ih, ni tokom 2000-ih, ni poslednjih 14 godina, a to je da su pozvali svoje pristalice da dođu, da se popnu na stepenice, da naprave špalir kao topli zec, da napadaju, vređaju, dobacuju, smeju se, terorišu svoje kolege narodne poslanike - vuku ih i čupali."

Foto: Printscreen/RTS

Podsećajući da je Lidija Vukićević polivena jogurtom, Ana Brnabić je nastavila:

"Sve to su snimali, onda se smejali, slavili to, seirili nad tim, vređali i druge narodne poslanike sa liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija', žene... Pristalice Studentske liste koje ste vi pozvali da dođu i sve to rade, dobacivali su da su 'ku***'. I čitav današnji dan, ponavljam, nismo čuli 'izvinite'. Sve drugo smo čuli, samo nismo čuli 'izvinite'. Pored ovoga i unižavanja kolega i koleginica narodnih poslanika na najgrublji mogući način, oni su ovim što su njihove pristalice uradile na njihov poziv, unizili ovaj dom kako ga niko nikada nije unizio, ali takođe i gardu vojske Srbije koja po prvi put u istoriji parlamentarizma nije mogla da se vidi od rulje koja je došla tu da maltretira narodne poslanike - poslanike svih građana Republike Srbije. Nikakvo pravo nemate da nam pričate o tome kako izgleda ovaj dom."

Na kraju, Ana Brnabić je dodala: