Današnja konstitutivna sednica Narodne skupštine Srbije pažljivo se prati i na društvenim mrežama, gde se iz minuta u minut nižu najrazličitiji komentari i reakcije korisnika na dešavanja u skupštinskoj sali.

Naime, pojedini korisnici se oglašavaju na mrežama navodima da su se pojedini govori novoizabranih poslanika odužili, te se u moru komentara izdvojio jedan uvredljiv na račun poslanika Studentske liste i profesora Radomira Saičića.

Naime, korisnik društvene mreže Iks objavio je skrinšot iz televizijskog prenosa sednice, uhvaćen baš u trenutku kada se zadesilo da su profesoru Saičiću oči zatvorene, uz poruku i tvrdnju da je on već prvog dana zasedanja zaspao u skupštinskoj klupi.

Foto: Printscreen

Nije poznato da li je profesor Saičić u toj sekundi zaista dremao, da li je samo trepnuo, spustio pogled ka papirima ispred sebe ili pažljivo slušao izlaganje u sali, ali je ovaj kadar iz direktnog prenosa bio dovoljan da se podigne bura na mrežama.

Izdvojili se komentari podrške

Ubrzo su usledile i brojne reakcije korisnika koji su stali u odbranu uglednog profesora, ističući da je reč o zlonamernom izvlačenju jednog frejma iz konteksta višesatnog zasedanja.

"Sramota je šta ljudi rade, uhvate čoveka u deliću sekunde dok trepće i od toga prave senzaciju", "Subjektivni osećaj: Saičić u Skupštini", "Profesor Saičić u fazonu šta je meni ovo trebalo", samo su neki od komentara koji se nižu na mrežama.

1/3 Vidi galeriju Komentari tokom sednice u Skupštini Srbije Foto: Printscreen

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