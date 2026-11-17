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Poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić obrazložio je danas na konstitutivnoj sednici parlamenta zašto je ta lista za predsednika Skupštine predložila Aleksandra Čupića.

Gašić je počeo rekavši da će obrazložiti "zašto je kolega Aleksandar Čupić bolji kandidat" i potom dodao:

- Nije hronološka slučajnost, već svojevrsna istorijska nužnost što se upravo danas u svečanom i sudbonosnom činu konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije, kao vrhovnog predstavničkog tela i institucionalnog izraza narodne volje, obeležava se i Međunarodni dan studenata. Ova kalendarska podudarnost nadilazi ravan pune protokolarne koincidencije; ona poprima snagu egzistencijalnog i institucionalnog zaveta, mesto na kojem se ukrštaju živa istorijska savest i državnička odgovornost. Ona daje ovom istorijskom trenutku naročitu etičku i aksiološku težinu, budući da u sebi sabira duboku civilizacijsku pouku i pred nas, kao neposredne nosioce narodnog suvereniteta, postavlja fundamentalno pitanje političke i moralne teleologije: kakve institucije utemeljujemo, kojim vrednosnim načelima dajemo legitimitet, i kakvu političku zajednicu, kao prostor slobode i pravde, ostavljamo u nasleđe pokoljenjima koja dolaze. 17. novembar nije ustanovljen samo kao prigodni praznik mladosti, akademskog života i obrazovanja.

Foto: RTS Printscreen

- Reči o danu delatnog istorijskog pamćenja i moralne budnosti, posvećenom onim naraštajima studenata koji su u prelomnim i tragičnim epohama suočeni sa brutalnim oblicima totalitarne i autoritarne represije, sopstvenim životima branili neotuđiva načela slobodne misli, autonomije uma i univerziteta, prava na građanski otpor i nepovredivost ljudskog dostojanstva. a. Njihova žrtva svedoči da je znanje prevashodno obaveza delovanja u ime istine i slobode. Studenti su, po samoj svojoj duhovnoj i antropološkoj prirodi, najosetljiviji barometar intelektualnog i moralnog zdravlja svakog društva, upravo zbog toga što još nisu sputani inercijom pragmatizma i kompromisima svakodnevice; oni ostaju nosilac onog stvaralačkog nemira bez kojeg se svaki društveni i politički poredak neminovno urušava u stagnaciju. Tamo gde se omladini jemči prostor da slobodno misli, da metodički sumnja u okamenjene dogme i da kritički preispituje i osporava svaki autoritet koji svoj legitimitet ne crpi iz uma i pravde, tamo postoji vitalna nada i sposobnost zajednice za samopreispitivanje, duhovnu i moralnu obnovu. Istorijski domet studentskog pokreta u našoj otadžbini ne iscrpljuje se u zahtevima koje je postavio, niti u promeni političke arhitekture do koje je doveo. Njegova istinska veličina počiva u tome što je izvršio dublji, civilizacijski i ontološki preokret u kolektivnoj samosvesti našeg naroda: razbio je paralizujuću fatalističku iluziju o neminovnosti građanske bespomoćnosti pred licem ozakonjene institucionalizovane nepravde, radikalno je delegitimisao uzurpatorsku pretenziju otuđenih političkih kasti da sferu javnog dobra tretiraju kao sopstveni partimonijalni i pri vatizovani zabran, i konačno, povratio je obrazovanju njegov izvorni, antički i emancipatorski smisao: da ne oblikuje pokorne, instrumentalizovane podanike sistema, već autonomne, moralno odgovorne ličnosti sposobne da kritički promišljaju, prosuđuju i menjaju svet u kome žive. Studentska lista osvojila je 140 poslaničkih mandata, zadobivši neposredno poverenje više od 2. 350. 000 građana.

- U hladnoj aritmetici politike, ovakav ishod predstavlja svojevrsni tektonski poremećaj i radikalnu preraspodelu moći. No, u deontologiji i etici javne reči, on za nas predstavlja sakralno breme duga i moralne odgovornosti za poverenje koje nam je kao zavet predato na čuvanje. Utemeljujući novu političku kulturu i novi etički kod ovog visokog doma, naša je prva, najneodložnija i najuzvišenija dužnost da sa punom intelektualnom, moralnom i državničkom odgovornošću predložimo rukovodstvu Skupštine. Na čelo najviše zakonodavne institucije moramo postaviti ličnost čiji autoritet ne počiva na ogoljenim polugama partijske prinude, hijerarhijske poslušnosti i klijentelizma, već na neprekosnovenom moralnom integritetu, beskompromisnom naučnom poštenju i dubokoj duhovnoj ukorenjenosti u najplemenitijem etosu našeg naroda. Stoga mi je, u ime poslaničke grupe "Studentska lista / Studentski pobeđuju", izuzetna čast i istorijska obaveza da predložim da za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije bude izabran naš uvaženi univerzitetski profesor, doc. dr Aleksandar Čupić.

Foto: RTS Printscreen

- Predlažemo čoveka u čijoj se ličnosti organski objedinjuju dve temeljne egzistencijalne i etičke vertikale naše nacije: s jedne strane, arhetipska figura srpskog domaćina, onoga koji svoj dom i zajednicu drži na postojanim i nepokolebljivim temeljima brige, odgovornosti, ljubavi i pravičnosti, a s druge, strogi, neumoljivi, nepokolebljivi habitus naučnika i profesora čija je misao disciplinovano posvećena nepristrasnom traganju za istinom. Naš kandidat nije epifenomen političkih kalkulacija i pragmatičnih nagodbi, već autentični mislilac i pedagog koji je svoj akademski poziv posvetio emancipaciji uma, oblikovanju autonomnih, kritičnih, osvešćenih i slobodnih ličnosti, a ne bezličnih, instrumentalnih sluga političkog poretka. Za razliku od pređašnje epohe institucionalne degradacije, kada je predsedavajući ovog "svetog doma" služio kao puki tehnokratski mehanizam za legalizaciju i amnestiju bezakonja i perfidnu simulaciju parlamentarizma, mi danas biramo ličnost čiji moralni imperativ i savest nikada neće dopustiti da pred licem suspenzije prava i brutalnog nasilja nad našom omladinom zatvori oči u kukavičkom ćutanju.

- On zasigurno neće biti pasivni, konformistički posmatrač razgradnje ustavnog poretka, niti prećutni saučesnik u porobljavanju kritičkog uma i slobodne javne reči. Kao mislilac i domaćin, on u sebi nosi onu retku, antičku, državničku vrlinu: onu razboritu, praktičnu mudrost neophodnu da upravlja državnim kormilom u prelomnim vremenima i usmeri utvrđbinu ka horizontu socijalne pravednosti, pravne sigurnosti, institucionalne obnove, neselektivne vladavine prava i duboke moralne regeneracije nacije. Njegova celovita ličnost predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatija, savršenog jedinstva etičke lepote unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti, stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan, duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca, sa pl emenitim, pronicljivim pogledom u kojoj se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti; on po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju. Iako obdaren umirujućim i rezonantnim glasom koji nosi težinu i ozbiljnost državničke reči, on svesno bira put uzdržanosti, tišine i nenametljivosti, duboko uveren da autentični autoritet u najvišem predstavničkom domu ne izvire iz grubog nametanja sile i proceduralne moći.

Foto: RTS Printscreen

- Već iz moralnog integriteta, superiornosti, razložnog argumenta i one plodotvorne tišine koja u buri strasti poziva na razum, meru i dijalog. Njegovo stupanje na ovu svetu dužnost biće nepokolebljivo institucionalno i moralno jemstvo da Narodna skupština više nikada neće biti gladijatorska arena političkog nihilizma, u kojoj se ovacijama trijumfalistički pozdravljaju gola sira represija i nasilje nad sopstvenim građanima, već istinski ustavni svetionik i hram zakonitosti. Narodna skupština će biti javni prostor u kojem je ljudsko dostojanstvo svakog pojedinca, saglasno kantovskom kategoričkom imperativu, apsolutna, neprikosnovena vrednost i svrha po sebi, a nikada puko sredstvo političke manipulacije; poredak u kojem pravna norma važi univerzalno i bez izuzetaka za sve, bez obzira na hijerarhiju moći, funkciju ili društveni položaj, i konačno, državna zajednica u kojoj se ustavna autonomija univerziteta, sloboda kritičnog i dijaloškog uma i suverenitet građanina štite kao najviši neotuđivi ultimativni javni interes.

- Aleksandar Čupić je docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je angažovan na katedri za poštanski saobraćaj i mreže. Njegov naučni i stručni fokus obuhvata eksploataciju, automatizaciju i informatizaciju poštanskog saobraćaja, pri čemu se u svom istraživačkom radu posebno bavi višekriterijumskim odlučivanjem, optimizacijom složenih sistema i primenom naprednih analitičkih metoda u logistici i saobraćajnim mrežama. Upravo ta naučna disciplina, sposobnost da se u kompleksnim sistemima, sa mnoštvom suprotstavljenih parametara, pronađe optimalno, racionalno i pravedno rešenje, predstavlja dragoceni kapital za vođenje jednog pluralističkog parlamenta. Kao autor i koautor brojnih relevantnih naučnih radova posvećenih optimizaciji poštanskih sistema, automatizaciji procesa i primeni višekriterijumskih metoda odlučivanja, on je svojim publikacijama obuhvatio inovativne i složene teme, među kojima se posebno izdvajaju: primena robotike i automatizovanih sistema u poštanskim preradnim centrima, sistemska analiza modela kombinovane dostave poštanskih pošiljaka, projektovanje i strukturiranje transportnih mreža primenom algoritama evolucionog računarstva, matematička i prostorna optimizacija lokacija poštanskih sandučića u cilju dostupnosti javnog servisa svim građanima. jaka, projektovanje i strukturiranje transportnih mreža primenom algoritama evolucionog računarstva, matematička i prostorna optimizacija lokacija poštanskih sandučića u cilju dostupnosti javnog servisa svim građanima.

- Pored neposrednog istraživačkog rada, Čupić je više od dve decenije član organizacionog odbora međunarodnog simpozijuma "Postel", posvećen novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, koji tradicionalno okuplja najistaknutije stručnjake iz akademske zajednice i privrede radi dijaloga, razmene znanja i unapređenja struke. Pardon. Svoj akademski integritet potvrdio je i kao potpisnik inicijative "Univerzitetska podrška", kojom su profesori i saradnici Univerziteta u Srbiji javno i beskompromisno stali uz studentske zahteve za korenitim unapređenjem obrazovnog sistema i očuvanjem ustavne autonomije univerziteta. Međutim, istinski profil državnika ne iscrpljuje se pukim katalogom akademskih referenci i teorijskog znanja; on svoju punu valjanost potvrđuje tek u živom egzistencijalnom dodiru sa stvarnošću. Aleksandar Čupić je čovek duboko, organski i neposredno ukorenjen u realni, svakodnevni život naših ljudi i njihove egzistencijalne brige, mukotrpni rad i izazove. Kao otac šestoro dece, zajedno sa svojom suprugom, inače lekarkom, vodi porodično domaćinstvo u Sopotu, gde se posvećeno bavi organskom poljoprivrednom proizvodnjom.

- Njegov svakodnevni, neposredni rad sa zemljom nije samo privredna delatnost, već autentična praktična etika; ona po samoj svojoj prirodi zahteva poniznost pred zakonitostima prirode, mudro strpljenje u sazrevanju plodova i duboku međugeneracijsku odgovornost prema zemlji, našim precima i budućim naraštajima. Svoju privrženost porodičnim vrednostima, etici rada i opštem dobru zajednice dokazuje od samog osvita studentske borbe, ne kao nemi posmatrač sa bezbedne akademske distance, već kao njen autentični sudionik i moralni svedok. Solidarnost sa studentima nije iskazivao ispraznom deklarativnom retorikom, već neposrednim delatnim činom ljubavi i žrtve: zajedno sa svojom porodicom širom je otvorio dveri svog domaćinstva i svojih plastenika u Sopotu, primivši pod svoj krov studente koji su na svom iscrpljujućem hodu ka slobodi pešačili prema Kragujevcu, pruživši im okrepu, sigurno okrilje i onu drevnu svetu vrlinu srpskog gostoprimstva i čovekoljublja. U celokupnom javnom i privatnom delovanju odlikuju ga retka unutrašnja staloženost, stoičko strpljenje, dijaloška razumnost i tiha odlučnost, prožeti suštinskom hermeneutičkom sposobnošću da istinski sasluša drugoga, razume različite perspektive i promišljeno, bez strasti i ishitrenosti, pristupa donošenju odluka od opšteg značaja. Kroz svoje dosadašnje javne nastupe i dosledan građanski angažman, kao jedan od utemeljivača i potpisnika grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju", postao je prepoznatljiv najširem krugu građana, zadobivši njihovo nepodeljeno poštovanje i poverenje kao čovek retke moralne celovitosti, čiji se logos i etos ne razilaze, čovek koji izgovorenim rečima daje punu težinu sopstvenim životom.