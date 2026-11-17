Šef poslaničke grupe Studentska lista Studenti pobeđuju obratio se javnosti ispred Narodne skupštine, nakon današnjeg zasedanja u kojem je Skupština Srbije dobila novi saziv, a u kojem će prvi put posle 14 godina Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Studentska lista osvojila je 140 a Ujedinjena Srbija 103 mandata.

Foto: Nemanja Nikolić

- Mislimo da je dobro da on (Aleksandar Vučić, prim.aut.) govori što više, što pokazuju i rezultati izbora, on se zgadio velikom broju ljudi. Dakle, on će se ovako zgaditi još većem broju ljudi i mi ga ohrabrujemo da nastavi tim putem. Naravno, verovatno će, sa protokom vremena i formiranjem institucija izvršne vlasti, kao i poboljšanjem rada pravosudne vlasti, istražni organi imati pune ruke posla, pa ono što oni vole sada da zovu opozicijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije je pokazaće se zapravo da je vrh bivšeg autoritarnog režima organizovanog kriminala, neko ko je interesantan istražnim organima. Zašto oni nemaju mesta u odborima? Zato što nisu opozicija, nego zato što su vođeni organizovanom kriminalnom grupom.

- Kada bude prave opozicije, biće i zastupljenosti njene u odborima. Danas je i Međunarodni dan studenata, nama generalni sekretar nije dozvolio da studenti prisustvuju kao gosti zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, i to smatramo posebnim ogrešenjem s obzirom na ono što se dešavalo u poslednje 2 godine u našem društvu. Videli ste, dakle, namerno odugovlačenje, ne samo onog čoveka čije ime ne pominjemo, nego i predsedavajućeg Narodne skupštine Republike Srbije. To je jedan govor u prazno, ali šta da radite? Kao što predlagač predsedavajućeg ima neograničeno pravo da govori, i on to koristi po poslovniku, tako isto naš predlagač nije želeo da koristi to pravo, kao što ni ja kao šef poslaničke grupe nisam želeo da koristim pravo da govorim.

- Jednostavno, želja nam je da se ovo što pre završi, i da mi možemo da konstituišemo Narodnu skupštinu Republike Srbije na najbolji mogući način, i onda da krene normalan skupštinski rad. Sutra nastavljamo sednic i kada bude profesor Aleksandar Čupić na čelu Narodne skupštine Republike Srbije, videćete da će to biti sasvim jedan drugačiji rad. Ovako, moramo istrpeti ono što smo trpeli 14 godina, još ćemo 2 dana, i to je to.

Foto: Nemanja Nikolić

Odgovori na pitanja novinara

O slučaju Lidije Vukićević

Videli ste, čuli ste, da se mnogo govorilo o incidentu ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Naravno da mi osuđujemo incident, naravno da izražavamo žaljenje što se to dogodilo, ali mi ne možemo da kažemo 'izvinite' jer ne znamo ko je to uradio. Kad bismo znali da je neko ko je za nas, mi bismo se svakako izvinili. Danas ste prisustvovali prvom danu oslobađanja institucije, i razume se, taj proces nije lak.

O budućem radu državnih organa i mogućnosti hapšenja Vučića

- Mislim da je puno tragova ostavljeno. Oni su vršili vlast na jedan izuzetno bahat način, tako da verujem da tragova ima, ali naravno, na istražnim organima je da to utvrde. Ohrabrujem istražne organe da počnu što pre s tim.

"O procesu formiranja vlade, otprilike. Je l' možete da nam kažete neke rokove i sve ostalo? I drugo, zato što se u javnosti priča da veoma bogati ljudi u zemlji, pre svega sad, atakuju na poslanike SNS-a, da ih kupuju i prebace ka svojoj kontroli. Da li se dešavalo da su bogati ljudi, neki, kontaktirali poslanike Studentske liste i pokušavali na taj način da ih stave pod kontrolu?"

- Ako sam dobro razumeo, pitate da li su neki bogati ljudi pokušali da kupe nekog sa Studentske liste. Koliko je meni poznato, to se nije dogodilo. A Vlada Srbije? A Vlada Republike Srbije će biti formirana, ali da bismo to mogli da radimo, moramo da završimo ove prethodne poslove. Dakle, mora prvo Predsedništvo Narodne skupštine da bude formirano, pa onda odbori Narodne skupštine Republike Srbije i naposletku moramo da stvorimo i delegacije koje će ići u saradnju, međunarodnu, sa našim kolegama. Tako da tu ima dosta posla pre nego što mi možemo da formiramo vladu. A naravno da ćemo razmišljati i o Vladi, i da ćemo želeti što pre da je obrazujemo.

O budućem radu skupštine

- Pa, moraćemo da formiramo odbore. To je nešto što se nameće kao prvi posao nakon izbora predsednika Narodne skupštine i potpredsednika Narodne skupštine.

O mogućnosti da bude na čelu MUP

- Ja sam rekao da sam spreman to da radim, da sam se pripremao i dalje se pripremam. Drugim rečima, ovo što sam u ovom trenutku šef poslaničke grupe ne znači da ću sutra takođe biti. Sve zavisi od toga kakav je koncept vlade, ko će biti mandatar. Dakle, to su sve pitanja na koja će se odgovarati u budućnosti.

O pripremama za predsedničke izbore

- Za predsedničke izbore se još uvek ne pripremam. Jednostavno, kada budu raspisani, mi ćemo trčati. Kao što smo trčali za Parlament, za Narodnu skupštinu, tako ćemo trčati za predsedničke. Ko god bude naš kandidat, imaće podršku naših poslanika, i mi ćemo trčati zajedno s njim, davati mu svu podršku koju će sigurno zasluživati. Koliko ste ubeđeni u pobedu? Sasvim.

Zanima me da li ćete nacionalnim manjinama dati možda potpredsednička mesta. Ako hoćete, da li će nacionalni predstavnici nacionalnih manjina biti birani sa vaše liste, ili ćete otvoriti tu mogućnost za nacionalne manjine koje su ušle u ovaj skupštinski saziv?

- Naša lista je ubedljivo pobedila u Sandžaku, dakle tukla je prvu sledeću listu Rasima Ljajića sa 20. 000 razlike. Drugim rečima, naši bošnjački kandidati na našoj listi apsolutno zaslužuju potpredsedničko mesto. Takođe, naša lista je ubedljivo tukla mađarske nacionalne manjine; prema tome, Mađari na studentskoj listi apsolutno zaslužuju potpredsedničko mesto. Naposletku, u slovačkoj nacionalnoj manjini, ja mislim da je 3/4 glasalo Slovaka i Slovakinja za studentsku listu, i mi smo njima posebno zahvalni, i razume se da će naša Sara sa studentske liste biti potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije.