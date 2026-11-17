ZAR JE TO OSLOBOĐENJE SRBIJE? Vučević osudio napad na Lidiju Vukićević: Zar je to doček narodnih poslanika?
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević osudio je današnji napad na Lidiju Vukićević, koja je ispred Skupštine polivena jogurtom po kosi.
Incident se dogodio pre početka konstitutivne sednice parlamenta.
"Nikada da nam se ne dozvoli ono što se jutros dogodilo gospođi Lidiji Vukićević, narodnom poslaniku, koju je sekretarka Medicinskog fakulteta polila jogurtom po glavi i kosi. Zar je to oslobođenje Srbije, zar je to doček narodnih poslanika ili početak rada novog saziva Narodne skupštine, predstavnika svih građana Srbije? Verujem da će vladajuća blokaderska većina pokušati da to pretvara da ne postoji opozicija, a to je milion i 750 hiljada građana Srbije koji su glasali za našu listu", naveo je Vučević i dodao:
"Vidimo se uskoro u velikoj sali i nastavljamo rad. Sloboda je svetinja. Živela sloboda. Živela slobodna Srbija".