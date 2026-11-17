"Nikada da nam se ne dozvoli ono što se jutros dogodilo gospođi Lidiji Vukićević, narodnom poslaniku, koju je sekretarka Medicinskog fakulteta polila jogurtom po glavi i kosi. Zar je to oslobođenje Srbije, zar je to doček narodnih poslanika ili početak rada novog saziva Narodne skupštine, predstavnika svih građana Srbije? Verujem da će vladajuća blokaderska većina pokušati da to pretvara da ne postoji opozicija, a to je milion i 750 hiljada građana Srbije koji su glasali za našu listu", naveo je Vučević i dodao: