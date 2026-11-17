"Evropska unija zabrinuta je zbog mogućnosti da Srbija zadrži nezavisan politički kurs nakon pobede pokreta Studentska lista na parlamentarnim izborima u toj zemlji“, saopštila je pres-služba Spoljne obaveštajne službe (SVR) Rusije čiji je direktor Sergej Nariškin, prenosi ruska Gazeta.

Kako smatraju u ruskoj SVR, Brisel je odlučno rešen da obezbedi potčinjavanje lidera Studentske liste.

Prema navodima ove službe, „liberalni evrototalitaristi“ spremni su da iskoriste celokupan „špijunsko-diplomatski“ potencijal kojim raspolažu – od direktnog podmićivanja do sofisticiranog kompromitovanja srpskih političara koji ne žele da im se povinuju.

U SVR-u su dodali da Brisel posebno iritira odbijanje Studentske liste da prekine veze sa Rusijom i pridruži se zapadnim sankcijama protiv Moskve, kao i njena namera da se zalaže za prava sunarodnika u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini.

„U beogradske rezidenture evropskih obaveštajnih službi – nemačke BND, francuske DGSE i drugih – već su upućena hitna naređenja da se u studentskom pokretu identifikuju najčvršći i najnezavisniji lideri, kako bi se, oslanjajući se na tradicionalni evropski princip ‘zavadi pa vladaj’, oni izolovali i kako bi se izazvali podele i razdor u redovima pokreta koji je pobedio na izborima“, navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Kurir/Tass/Gazeta